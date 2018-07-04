歐洲退休基金 來台獵樓

2018-07-04 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



報系資料照片 分享 facebook

不動產投資信託基金（REITs）再添強棒，金管會昨（3）日核准最新一檔REITs樂富1號募集案，樂富1號將與歐洲大型退休基金攜手投資台灣不動產，創下REITs與外資合作獵樓首例。

對管理資產逾新台幣2兆元的歐洲退休基金來說，這也是其在海外最大筆的不動產投資案。

經濟日報提供 分享 facebook 樂富1號與歐洲大型退休基金合作投資位於桃園南崁的台茂購物中心，總交易金額將達135億元，由樂富1號與該退休基金各半出資持有，自2008年起獨資持有台茂購物中心的新加坡政府投資公司（GIC），則將趁勢獲利出場。

樂富1號REITs昨天拿到金管會核准函後，該歐洲退休基金在投審會的申請投資案可望在近期獲准，不僅為蔡政府吸引外資投資新添一筆亮眼成績單，更凸顯台灣不動產市場看淡不淡，講求長期穩定報酬的國外退休基金，也受到吸引砸錢進場。

受託機構京城銀行指出，樂富1號REITs資產池，除與該歐洲退休基金合買的台茂購物中心50%產權，還包括台北市中正區櫃買中心所在大樓的部分樓層，更特別的是，另有約25億元額度將用於投資國內外已掛牌的REITs，也就是包括台灣的國泰1號、富邦1號等，以及海外新加坡、日本、香港、美國等地掛牌的REITs，都是樂富1號資產池標的，這也同樣是REITs市場首見。

京城銀行表示，樂富1號獲准後，將加快腳步準備開募，目標8月底、9月初掛牌上市。

樂富1號REITs籌備已有相當長時間，除與該歐洲大型退休基金洽談共同買下台茂購物中心費時談判外，金管會修改REITs相關條例，使REITs遊戲規則更明確合理，釐清投資其他REITs與再融資收購等規範，也是該REITs醞釀許久才申請通過的原因，台灣不動產市場經過一段時間修正，也到了合適買點，則是促成相關交易、REITs成局的臨門一腳。