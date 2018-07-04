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名家觀點／純網銀的鯰魚效應

2018-07-04 01:44經濟日報 蔡宗榮

金管會規劃引進純網路銀行，促使市場學習新種業務經驗、提高產業升級動力，提供客戶更完善的金融服務。亦即是開放純網銀之政策目的，在於協助銀行因應數位化發展的商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求。但考慮適度管理市場競爭壓力，開放新設純網銀的家數，以兩家為上限。

金管會顧立雄主委曾表示政策開放兩家「純網銀」，主要目的是希望能產生「鯰魚效應」，導引傳統銀行也能跟進金融創新；因為目前傳統銀行沒有充分感受到金融科技新創(fintechs)的威脅，資源配置用於金融創新的部分稍嫌薄弱。

「鯰魚效應」一詞，典自北歐。在挪威魚市場，鮮活的沙丁魚價格比急凍的貴好幾倍。傳說有段時期，只有某艘漁船能將鮮活的沙丁魚帶上岸；這祕訣只有船長一人知道，直到船長離世後，在他的漁獲盛器中發現一條鯰魚東游西竄，沙丁魚為閃避它，直到被帶上岸前仍不停游動以求保命。因此，管理學上就將這個典故用於在一個停滯不前的組織或產業中，刻意引入具威脅性的競爭對手，藉以刺激原有成員積極奮發。

英國金融監理沙盒法案的設立宗旨就明白揭示其目標是「支持破壞式創新來提升產業競爭」(promote competition by supporting disruptive innovation)。古老的大英帝國，能讓首都倫敦一直維持世界金融中心的地位，持續創新是最重要的因素。對於來自金融科技(FinTech)的挑戰，更首創金融監理沙盒，以破壞式創新來提升其產業競爭力。

「銀行3.0」的作者Brett King更指出「銀行不再是你所去的地方，而是你所做的事情」(Banking is no longer somewhere you go, but something you do.)亦即銀行客戶在意的是服務的內容，而不在意服務的地點；因此，未來實體銀行可能不存在或必須轉型，純網銀將成為主流。

傳統銀行選擇分行據點時考慮當地的居民人數、所得水準、商業活動等因素，由於「英雄所見略同」，銀行設點常在相同地段，美其名為金融街，實際上卻因產品同質性高，形成割頸性競價；至於偏鄉地區，相對上金融機構稀少，號稱地狹人稠的台灣，仍有普惠金融方面的城鄉差距問題。

純網銀的最大特色在於沒有空間與時間的限制，可以隨時隨地提供服務，從而打破城鄉差距，提高普惠金融水準。更因為沒有實體空間的租金、水電、人事等成本，可以提供更高的存款利率與更低的授信費率，讓小蝦米也有與大鯨魚競爭的本錢。

有人會質疑現有商業銀行兼具虛實整合，應較純網銀更具優勢，何須另設純網銀？事實上，對一般民眾而言，至少90%以上的日常服務可在網路銀行或行動銀行完成，現有商業銀行目前情況是實體分行過多，尾大不掉。

純網銀若善用其優勢，不只提供價格上的優惠，也可利用金融科技提供民眾更多元化的服務，充分發揮其鯰魚效應。以目前浮上檯面的三個團隊而言，儘管有「產金分離」的政策限制，但集團之內仍可有相當程度的跨業合作，藉以發揮鯰魚效應。例如LINE的社群媒體及購物、新聞等相關服務，可望成為台灣版的微信支付；日本樂天銀行的臉書轉帳金流服務，若可移植台灣，客戶的行動支付更加多元化；「國家隊」中華電信日前的「499之亂」，從另一個角度觀之，正是其動員能力的展示。這些特殊元素將是純網銀鯰魚效應的轉化基礎。

（作者是前金管會委員、東吳大學講座教授）

挪威東吳大學微信

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