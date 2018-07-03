櫃買中心董事長陳永誠：多家越南企業有意來台掛牌

2018-07-03 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



越南是台商最聚集的東協國家，我國也是越南第四大外資來源國。櫃買中心董事長陳永誠表示，已有多家越南企業表達來台掛牌意願，櫃買中心將持續為企業營造有利的籌資環境，希望透過資本市場的加持，協助台商把生意做得更大更久，以越南為基地，布局東協，眺望全球市場。

KPMG安侯建業與證券櫃檯買賣中心、第一金證券日前共同前進越南胡志明市舉辦「越南企業連結台灣資本市場說明會」，成果豐富，吸引超過30家有意回台上櫃的台商企業參加，獲得熱烈迴響。KPMG安侯建業與櫃買中心此行亦深入平陽、同奈等台商聚集地拜訪多家優質企業。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，越南近期積極開放市場，無論在經濟成長、投資機會與對台商吸引力等方面，在東協皆名列前茅，已成為東南亞地區不可忽視的市場。

KPMG指出，以往的經營模式已不復適用於現今東協環境，台商應打破以往單打獨鬥的方式，盤點各企業優勢尋求合作契機，除當地整合外並可積極整合在台灣計畫進入東協的企業，以打團體戰方式彼此整併，進行橫向或縱向整合，串連供應鏈、產品及通路，也可合組控股公司運用資本市場深化及加強整合力道，提升企業整體競爭力。

2014年越南513排華事件，部分台商投資的工廠遭越南民眾損毀，于紀隆回憶，當時KPMG台灣派駐越南的會計師立即整合KPMG台灣所及越南所的資源，雙邊緊密合作，協助台商渡過難關。這樣的國際合作，讓政府看到KPMG的實力與協助照顧台商的能力。