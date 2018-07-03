中古車市不能碰？ 網友回：問題多且新空汙法過了

2018-07-03 20:42 聯合新聞網 綜合報導



許多網友指出買車時經常遇到的問題，更提出空汙法修正案通過後購買中古車可能有風險。 聯合報系資料照 分享 facebook

一名想買車的網友「dd偉」3日在《Mobile 01》發問：「台灣的中古車市，是不是真的不能碰？」多數網友力阻購入中古車，指出買車時經常遇到的問題，更提出空汙法修正案通過後購買中古車可能有風險。

網友分享自家開中古車行的經驗，表示中古車交易約只有3成顧客滿意結果。也有網友分享購買中古車的不良經驗，指出車商經常在網路開低價吸引顧客看車，客戶到場時卻推薦別台。此外，高價車的車況好，但CP值低不如買新車，但價格尚可的車子卻有一堆系統要換，「無論哪種都花大錢」。

6月25日立法院三讀通過空污法修正案，出廠10年以上的汽機車將加嚴排放，超過應檢驗日半年未定檢最高可處6萬元罰鍰，屆期未改善者則可註銷牌照。新規引發民眾恐慌，一名網友就回「dd偉」：「新的空汙法過了...你還敢買（中古車）嗎？」

也有網友認為空汙法新制並不會影響所有老車，還是可以考慮中古車，更提出選購中古車的實用建議，整理如下：

一、心態要對：不能貪，要預留修車預算

網友指出便宜大多沒好貨，寧願稍微貴一些、車況好一些，再預留維修車子的費用，如此一來即使是中古車也能開很久。

二、眼睛要利：注意賣家態度及合約細節

超過20萬元的中古車可以花個4、5千元做萊因檢驗。若賣家答應，車子大多不會有大問題，但若不答應可能是心理有鬼，合約上註明萊因檢驗合格才購買。

三、不輕易相信電話承諾、不亂付訂金

除非已經完成過戶、交車，不然千萬別輕易相信電話承諾。

四、買車前的幾大「不看」原則

網友也提到幾大不看原則：不看熱門車款，因為品質無保障、價格卻特別高；不看車齡超過10年的國產車及車齡過15年的進口車，因為車況極糟需常修理；不看低規車及改裝車。

而審核網路車商也有幾不，一車多po不看、車不在店不看、車價過低不看、催促當日交易者直接離開不看、不配合送第三方車檢的不看。

五、可加入臉書社團直接找自售賣家

可先選定欲購車種，加入該車種專門的臉書社團，找尋自售賣家，可獲得較優惠的價格。