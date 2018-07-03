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KPMG：建議越南台商以「團體戰」取代單打獨鬥

2018-07-03 14:46經濟日報 記者翁至威╱即時報導

KPMG與櫃買中心前進越南舉辦「越南企業連結台灣資本市場說明會」。照片／KPMG...
KPMG與櫃買中心前進越南舉辦「越南企業連結台灣資本市場說明會」。照片／KPMG提供
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KPMG安侯建業表示，越南已是東南亞地區不可忽略的市場，建議台商以「團體戰」取代單打獨鬥，並持續關注當地稅務風險。

KPMG日前與證券櫃檯買賣中心、第一金證券率團前往越南舉辦說明會，共超過30家有意回台上櫃的台商企業出席。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，越南近期積極開放市場，無論在經濟成長、投資機會與對台商吸引力等方面，在東協皆名列前茅。自1988年至2017年，台商在越南投資，居外國企業投資第4位，且東協十國中，台商立足越南的家數最多，顯示越南對台商布局東協的重要性。

KPMG指出，現今東協多是新興國家，以往經營模式已不復適用，建議台商應打破以往單打獨鬥的方式，盤點各企業優勢尋求合作契機，「打團體戰」方式彼此整併。

KPMG也向台商表示，櫃買中心是推動台灣中小企業成長茁壯的重要推手，建議越南台商多加運用，也鼓勵「回台籌資亦回台投資，連結台灣優勢站穩東協市場」。

此次前進越南除舉辦說明會外，KPMG更帶領台灣太陽能廠商前往越南，熟悉投資環境與考察太陽能發電情形。

KPMG表示，因應國際反避稅趨勢，越南政府去年5月出爐新移轉訂價規定，使越南企業增加更多法令遵循義務，目前台商受影響之情形時有所聞，而企業所得稅、增值稅及外國承包商扣繳稅等，仍為越南政府對企業的稽查重點，企業仍須隨時注意法令更新，以妥善管理當地稅務風險。KPMG也預計下半年將邀請越南官方代表來台交流。

越南台商東協

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