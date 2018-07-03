產業最關注議題 中經院：重視供電穩定比率攀升

2018-07-03 13:08 中央社 台北3日電



中華經濟研究院今天發布製造業與非製造業半年報，揭露產業最關注的總體經濟情勢議題，製造業與非製造業均相當重視「兩岸關係」，且對「電力供應的穩定性」重視比率顯著攀升。

中經院調查製造業與非製造業關注的重要總體經濟情勢議題，結果顯示，製造業廠商最關切的議題為「國際能源及原物料價格」、占比達65.3%，「匯率變動」與「兩岸關係」排名第2和第3，占比分別為63.7%與46.6%。

非製造業廠商最在意的前3項總經情勢議題則分別是「兩岸關係」、「勞動成本與人力資源短缺」以及「匯率變動」，分別有49.1%、48.2%以及42.9%的廠商勾選。

中經院院長吳中書表示，製造業以出口為導向，原物料價格成為最關切的議題，非製造業則因市場多以亞洲為主，對國際情勢的議題關注比重就沒製造業那麼高，不過不論製造業還是非製造業，都十分重視兩岸情勢的變化。

值得注意的是，製造業關注「電力供應的穩定性」占比攀至36.3%，非製造業也有23.5%，吳中書坦言，專注此議題的廠商占比較往年大幅提升。

近日天氣炎熱，用電量節節攀高，吳中書表示，能源的供應對廠商營運相當重要，不過資訊顯示，明年能源穩定度就會大幅提升，政府現在已端出相當多執行措施穩定供電，協助大家度過這段電力尷尬期。

至於製造業相當關注的匯率議題，中經院也調查廠商對於2018年下半年台灣兌主要貿易國家貨幣匯率的看法，有64.5%受訪製造業廠商認為新台幣兌美元將貶值，42.2%認為新台幣兌日圓為持平，40.6%受訪廠商認為新台幣兌韓元也將持平。

不過受訪廠商對於新台幣兌人民幣的匯率走勢看法較分歧，有37.8%預期新台幣兌人民幣貶值，但仍有35.5%認為將持平。