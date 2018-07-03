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影／經濟部次長出席環保署環差審查會議

2018-07-03 11:32聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

經濟部次長曾文生上午在中油董事長戴謙與中油總經理李順欽陪同下出席環保署「環境現況差異分析」審查會議說明，將整合所有意見並對環團做出承諾。

環保署上午舉行「環境現況差異分析」審查會議針對中油觀塘天然氣接收站開發進行審查，...
環保署上午舉行「環境現況差異分析」審查會議針對中油觀塘天然氣接收站開發進行審查，聽取贊成開發與反對開發的意見。記者蘇健忠／攝影
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經濟部次長曾文生（左一）上午在中油董事長戴謙（左二）與中油總經理李順欽（右二）陪...
經濟部次長曾文生（左一）上午在中油董事長戴謙（左二）與中油總經理李順欽（右二）陪同下出席環保署「環境現況差異分析」審查會議說明，將整合所有意見並對環團做出承諾。記者蘇健忠／攝影
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中油董事長戴謙（左二）與中油總經理李順欽（右二）陪同下出席環保署「環境現況差異分...
中油董事長戴謙（左二）與中油總經理李順欽（右二）陪同下出席環保署「環境現況差異分析」審查會議說明，做出四大承諾。記者蘇健忠／攝影
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