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6月PMI續揚至58.3% 連27月呈現擴張

2018-07-03 11:31中央社 台北3日電

中華經濟研究院今天發布6月經過季節調整的台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.3%，不只指數較上月攀揚，連續27個月呈現擴張，且廠商對於未來半年景氣十分樂觀。

PMI以50%作為「榮枯線」，指數高於50%代表景氣呈現擴張，反之則代表景氣處於收縮階段。

6月季調後的PMI續揚0.2個百分點至58.3%，連續27個月呈現擴張，而全體製造業季調後的新增訂單與生產數量指數也都呈現擴張速度加快的走勢，全體製造業未來6個月景氣狀況指數更已連續6個月維持在60%以上的擴張速度；中經院院長吳中書表示，顯見當前台灣製造業表現相當暢旺。

觀察製造業六大產業，PMI同樣全數呈現擴張，尤其以電力暨機械設備產業、電子暨光學產業最熱絡，PMI均高於60%，而後依擴張速度排序分別是基礎原物料產業、交通工具產業、食品暨紡織產業，最後是化學暨生技醫療產業。

6月製造業穩健擴張，非製造業表現也不差，據中經院調查，6月非製造業經理人指數（NMI）回升1個百分點至54.7%，已連續16個月呈現擴張。

非製造業8大產業中，金融保險業、批發業、教育暨專業科學業及資訊暨通訊傳播業NMI續呈擴張，但零售業、營造暨不動產業、運輸倉儲業與住宿餐飲業則呈現緊縮。

全體非製造業未來6個月的景氣狀況指數續揚至53%，已經連續10個月呈現擴張，值得注意的是，住宿餐飲業對未來6個月的景氣狀況指數僅35%，表現相當低迷。

中經院助理研究員陳馨蕙說明，訪問廠商的過程間，確實發現由於國旅低迷，加上年金改革的議題發酵，住宿餐飲業的廠商對於前景是比較擔憂的。

製造業景氣

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