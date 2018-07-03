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影／談缺工解方 專訪國發會主委陳美伶

2018-07-03 09:31經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

經濟日報昨(2)日專訪國發會主委陳美伶，針對中階技術人才荒，陳美伶認為，目前提出的新經濟移民法，將優先考慮資深移工及外僑生，接下來才會引入中階外籍移工，並每年盤點缺工數量，以利調整。

陳美伶移工國發會

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