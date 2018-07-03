影／談缺工解方 專訪國發會主委陳美伶

相關新聞
為什麼留不住才？臺灣人才供需全球敬陪末座2018-07-03 09:38
陸嚴打排汙 台廠一級備戰2018-07-03 02:04
陸高汙染高收費 工業區先行2018-07-03 02:04
陸環保標準大提升 短空長多2018-07-03 02:04
財長：審慎評估美中貿易戰影響2018-07-03 00:31
大潭電廠變更輸電線路 環評初審過關2018-07-02 18:29
爭取鋼鋁關稅豁免 鄧振中：美方了解台灣立場2018-07-02 16:46
低階核廢料運美 謝曉星：已請台電洽商2018-07-02 12:58
國發基金投資如興爭議未解 將成立專案小組調查2018-07-02 11:35
核四能否重起掀話題 原能會主委：毫無可能2018-07-02 11:26
高教工會調查 77%實習生領不到基本薪資2018-07-02 11:16
國發基金投資如興遭掏空？ 陳美伶：調查到底不護短2018-07-02 11:09
台灣麥當勞前總裁 人生三度重開機告白2018-06-29 09:57
「飯店女王」賴英里引外人入寒舍 蔡家能容忍？2018-06-27 16:07
MOD步步進逼有線電視市場！一場世足賽踢破台灣電視黑幕2018-06-27 14:48
熱門文章
宏達電進行人力調配 宣布大規模裁減員工1,500人2018-07-02 17:11
44年前的那場豆漿店早餐 讓台灣稱霸全球晶圓代工業2018-07-02 21:16
暐順營造董座林清和扁桃腺感染 今凌晨病逝2018-07-02 13:55
空軍官兵活動中心走入歷史 標售地上權底價36.7億2018-07-02 12:02
經濟解析／裁員1500人後 宏達電下一步怎麼走？2018-07-02 20:46
宏達電大縮編 全球員工總數約6,450人擬精簡2成人力2018-07-02 17:21
豪宅瘋又起？ 西華富邦單月狂賣6戶2018-07-02 11:28
聯電收購日本12吋晶圓廠 2外資負面看待2018-07-02 13:43
陸廠利誘 我晶片技術竊案倍增2018-07-03 02:04
買方縮手！ 北中南移轉量同步衰退逾一成2018-07-02 13:36
世足爆冷連連 球迷投注熱情不減運彩累計銷售31.5億元2018-07-02 17:39
HTC今宣布資遣1500員工 桃市府：明天了解解雇計畫2018-07-02 20:08
首部國產自駕中巴、自駕商用車 工研院今天發表2018-07-02 11:38
宏達電3年虧5股本 為轉型斷尾求生2018-07-02 21:09
財政部關務署副署長謝鈴媛 升任署長2018-07-02 19:06
美國商會：無法退款的旅館房價對旅客才有利2018-07-03 06:10
茂德張高祥砸130億 買下頂新集團三重新燕1.7萬坪地2018-07-02 22:38
國巨 5月賺近一個股本2018-07-03 02:04
陸嚴打排汙 台廠一級備戰2018-07-03 02:04
被動元件缺貨 組裝廠調高代工費2018-07-03 02:04
國發基金投資如興遭掏空？ 陳美伶：調查到底不護短2018-07-02 11:09
茂德傳砸130億 買味全三重地2018-07-03 02:04
核四能否重起掀話題 原能會主委：毫無可能2018-07-02 11:26
純網銀開放選舉考量？ 立委爆日本LINE中標2018-07-02 16:27
宏達電製造部門 9月底前裁1500人2018-07-02 22:59
名家觀點／新台幣趨貶的四大原因2018-07-03 01:46
新台幣升轉貶2.3分 台股紅翻黑外資匯出2018-07-02 19:38
半導體戰爭！陸挖角竊技術倍增 台積電等大廠防洩密條款趨嚴2018-07-02 23:08
特斯拉擴產 和大、貿聯大補2018-07-03 02:04
綜所稅首批退稅 7月31日入帳2018-07-03 00:53
宏達電戰略轉彎 全力突圍2018-07-03 02:04
發漲價通知？ 華新科否認2018-07-03 02:04
HTC啟動優化組織 將縮減製造部門員工1500人2018-07-02 17:52
越捷航空馬促銷活動 70萬張零元起機票「夏」殺登場2018-07-02 16:23
梅健華出席AIT組長受獎典禮 幽默笑翻全場2018-07-02 20:10
純網銀中金融業持股降到30％？金融業：母湯啊2018-07-03 07:06
車電高毛利 科技廠搶進2018-07-03 02:04
打擊洩密…台積、南亞科 布網防護2018-07-03 02:04
教授任獨董先取得產學合作？ 管中閔：改規定就照著辦2018-07-02 10:31
大潭電廠變更輸電線路 環評初審過關2018-07-02 18:29
留言