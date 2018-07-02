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爭取鋼鋁關稅豁免 鄧振中：美方了解台灣立場

2018-07-02 16:46中央社 台北2日電

行政院政務委員鄧振中。聯合報系資料照
行政院政務委員鄧振中。聯合報系資料照
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美國對鋼鋁課徵高關稅，台灣仍持續爭取國家豁免及貨品豁免，剛結束訪美行程的行政院政務委員鄧振中今天表示，美方了解台灣的立場，但還是要由美國總統川普做最後決定。

美國在台協會（AIT）台北辦事處商務組組長張德莊（Ireas Cook）獲頒經濟專業獎章，經濟部今天舉辦頒獎典禮，經濟部長沈榮津、行政院政務委員鄧振中、AIT台北辦事處處長梅健華都到場觀禮。

鄧振中於會後受訪表示，在爭取鋼鋁關稅豁免上，這次訪美有再向美方表達立場，美方也了解台灣的立場，但「還是要美國總統做最後決定」。

對此，沈榮津表示，台灣目前還沒爭取到國家豁免或貨品豁免，但仍隨時與美方保持順暢溝通管道，若美方提出補充資料的需求，一定會積極配合。

沈榮津說，除了先前美國關切的含中成分問題外，像已爭取到豁免的南韓採取的限額方式，也是爭取豁免的方式之一。不過，沈榮津指出，南韓爭取豁免「背後還有很多東西」。

根據經濟部國際貿易局資料，南韓與美國進行自由貿易協定（FTA）談判時，同意自我設限每年268萬噸鋼鐵出口配額，並展延美國卡車關稅降稅期程，並擴大開放美國汽車進口等，做為取得鋼鐵豁免的條件。

沈榮津經濟部鄧振中

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