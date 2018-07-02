國發會4箭齊發 台灣拚世界區塊鏈產業中心

2018-07-02 13:23 中央社 台北2日電



國發會主委陳美伶表示，政府對於區塊鏈有4大課題，包含加大政策支持力道、完善監管法規、與國際個資保護接軌以及導入公共治理，以達成台灣成為世界區塊鏈產業中心的願景。

陳美伶今天出席2018亞洲區塊鏈高峰會時表示，區塊鏈是全球關注的新興科技議題，也是第四次工業革命重要的驅動力，根據經濟合作暨發展組織（OECD）2017年數位經濟報告，區塊鏈跟人工智慧是未來全球最重要的顛覆性科技，將會大幅改變人類的生活方式跟商業模式。

同時，陳美伶也表示，區塊鏈雖然帶來龐大商機跟潛在應用價值，但是也衝擊既有的經濟社會結構跟監管規範，因此，各國政府紛紛將區塊鏈技術以及應用納入國際數位轉型戰略的行動計畫，一方面可以擴大區塊鏈應用的數位紅利，另一方面也可以未雨綢繆提早防範可能帶來的各種潛在風險。

陳美伶指出，面對數位科技主導全球經貿實力消長的新時代，台灣政府已經將建設數位經濟，引領台灣數位轉型列為當前重要施政要點，其中，在區塊鏈發展方面，當前從國家建設的角度必須特別關注以下4個課題。

首先、鼓勵區塊鏈新創產業發展，協助各產業導入區塊鏈技術，加速產業轉型升級，政府將會加大政策支持力道，除了透過充裕早期資金等措施，以持續優化新創事業投資環境外，還會加快開放資料（open data）的工作，擴大大數據的產業應用，另外也將會陸續鼓勵產業對區塊鏈加值應用提出創新解決方案，產生更具有競爭力的服務以及產品。

其次、完善國內區塊鏈經濟監管法規的制定跟詮釋，為區塊鏈產業發展提供必要的制度性保障，即政府必須維持創新跟監管動態平衡以及風險管控，因此，政策重點將會強調提供服務，而不是營利，期許能夠做到法律沒有能夠禁止的，原則上就可以，讓區塊鏈產業的自律精神跟創業家精神能夠有更大的發揮空間。

第三、檢視區塊鏈技術跟服務與國際個資保護要求的連結接軌。陳美伶表示，歐盟制定的一般資料保護規則（GDPR）號稱是世上最嚴格的個資規範，然而，GDPR中的部分規範跟區塊鏈架構有所衝突，如區塊鏈的不可竄改性會跟GDPR的被遺忘權，可能有某種程度的牴觸，因此，國家發展委員將會成立個人資料保護的專案辦公室，進一步就相關議題來協助解決以及處理。

第四、將區塊鏈技術導入公共治理，政府必須儘速將導入公共治理的解決方案擬定出來，因此，未來台灣政府也會透過舉辦台北以及台歐盟數位經濟論壇，持續引入美國、歐盟最新以及最佳推動措施，作為推動數位公共治理的借鏡。

陳美伶表示，台灣擁有優秀的資通訊技術人才以及非常完整的資通訊產業供應鏈，具備發展區塊鏈所必要的發展條件，而且政府對於區塊鏈發展是持著非常開放的態度，很多許創業者也陸續推出區塊鏈應用，如全球第一個食品區塊鏈溯源系統、全球第一個區塊鏈飯店管理系統都是由台灣新創業者所開發。

陳美伶強調，國發會將與亞洲區塊鏈聯盟，還有相關業者共同努力，建設區塊鏈底層架構，讓民間機構運用，來開創產業創新的領域，達成台灣成為世界區塊鏈產業中心的願景。