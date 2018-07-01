離岸風電國產化多9100億 台大醫：喝奶何必養乳牛

2018-07-01 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



經濟部離岸風電採「先遴選後競標」，但競標制得標價格日前開出，每度最低僅二點二元，外界跌破眼鏡，紛紛質疑第一階段138億度電力遴選，每度電5.8元貴得離譜，前台大副院長王明鉅，接連在臉書PO文砲轟說，要喝牛奶，何必養乳牛，台灣既養不起，也不會比別人養得更好。

王明鉅指出，別的國家要建立與發展出離岸風力發電的產業鏈，是因為他們是世界上科技先進國家，他們可以把他們學了十年、二十年的技術，賣給其他不會這些技術，沒有這些產品與關鍵零組件的國家來大賺錢。

台灣有世界最好的離岸風場，台灣的確可以好好利用離岸風力發電，但是台灣並不一定要發展離岸風力發電產業。台灣從現在才要從零開始發展離岸風力發電，有可能急起直追，然後台灣未來的離岸風電產業，可以發展得比這些國外廠商更有競爭力嗎?

他說，要天天喝牛奶，但根本不必為了要喝牛奶而開牧場養乳牛，因為我們既養不起，也不會比別人養得更好。不要想發展國內風力發電產業鏈，台灣只要有電能買能用都OK。