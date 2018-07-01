我出口規模輸韓 差距拉大

2018-07-01 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ／台北報導



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財政部統計顯示，近十年我國出口增速不及南韓，台、韓出口規模差距逐漸擴大，2007年南韓出口為我國的1.49倍，2015年達到高峰1.85倍，2017年為1.81倍。

財政部統計處最新完成的「我國與南韓出口情勢分析」指出，台、韓出口差距漸趨擴大，2007年至2017年、近十年來，不論在平均出口年增率，或在實質出口年增率，南韓均領先我國。

2007年時，南韓出口規模是我國的1.49倍，此後，差距逐漸拉大，2008年時為1.64倍，2009年時為1.77倍，2010年一度縮小到1.68倍，但隨後差距又逐年拉大。

2013年為1.80倍，2015年處於高峰的1.85倍。2016年差距雖略為縮小到1.77倍，但2017年又回到1.81倍，十年來台、韓出口差距逐漸擴大。

經濟日報提供 分享 facebook 財政部官員分析說，台、韓出口差距漸趨擴大主要原因有二：一是我國受產業外移效應，新興產業發展相對較緩，二是我國參與國際區域經濟整合程度不及南韓。

2007年至2017年這十年來，平均出口年增率我國是4.0％，低於南韓的6.0％。剔除物價變動因素後，台灣實質出口年增率為4.7％，雖高於全球平均貿易量增幅3.4％，但也不及南韓的7.3％。

尤其自2011年以來，台灣平均實質出口年增率僅3.4％，甚至略低於全球的3.5％，相較之下，南韓平均實質出口年增率仍維持5.1％的高水準，領先全球，凸顯台灣與南韓在全球貿易版圖的消長。

值得注意的是，近十年台、韓皆以中國大陸與香港為最大出口市場，但我國對中國大陸與香港出口依賴度更大，高達四成，遠超出南韓將近10個百分點。

經濟日報提供 分享 facebook 2017年我國出口中國大陸與香港占總出口的41％，遠高於南韓的31.6％。2007年時，我國出口中國大陸與香港占總出口的比重即為40.7％，當時，南韓出口中國大陸與香港占總出口比重僅27.1％。

台、韓近十年都以對東協出口成長最速，東協指新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國及印尼六國，以近十年累計增幅計算，我國對東協出口成長達到60％，南韓則增幅達1.5倍。

官員分析，隨著東協地位在全球經貿版圖日漸提升，明顯吸引台、韓的出口布局，東協已躍居兩國近十年成長最速的外銷市場，台、韓在南向競爭的程度也隨之加劇。

台、韓對東協出口主力貨品為積體電路及石油煉製品，我國2017年出口比重各達40％及12％，高於南韓，呈現明顯集中，石油煉製品因國際油價下跌，加以近年東協、中國大陸及中東產能擴增，競爭更激烈，出口占比降幅明顯。

南韓則在液晶裝置擁有品牌優勢，手機及電話機則因市場競爭，近十年對東協出口比重升降幅度均約1個百分點。