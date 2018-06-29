台灣投資不振 劉泰英：市場功能已經失敗

2018-06-29 20:49 中央社 台北29日電



台灣投資與經濟成長率長期落後全球平均，台綜院創辦人劉泰英指出，台灣處於實質負利率，投資卻積弱不振，這違反經濟常理，顯示台灣的市場功能已經失敗了。

台灣綜合研究院今天發布經濟預測，上修今年經濟成長率至2.62%，對於民間消費看法保守，成長率僅估2.37%，民間投資成長率預測值則為3.58%；台綜院並提醒，國內企業儲蓄持續攀升的問題日趨嚴重，顯見投資意願疲弱，政府如何解決內需不振問題將成當務之急。

台綜院院長吳再益表示，1980與1990年代，台灣投資占國內生產毛額（GDP）比重與經濟成長率均高於全球平均，2000年後約與全球齊平，然而2011年後，已明顯落後全球平均，這是台灣面臨的重要經濟問題。

劉泰英進一步分析，台灣長期投資不足，不論是政府投資還是民間投資皆然，但10年來台灣利率持續走低，按照經濟學理論，投資應該要不斷上攀，實際情況卻是投資低迷不振，顯示台灣的市場功能已經失敗，只能靠政府力量來扭轉局面。

至於政府要如何改善投資不振的情勢，劉泰英直指，台灣現在都沒什麼新的創投公司是大問題，過去國內一度有超過2000家創投，如今只有60、70家，創投公司少了，自然難有更多創新吸引投資，如果政府再不出來帶頭投資，台灣前景會愈來愈悲觀。

儘管政府推動五加二創新產業以及國家級投資公司，劉泰英認為，多數人只知道政策口號，卻不清楚執行細節、獎勵措施，甚至連政策是誰負責都不太清楚，也難怪民間響應的意願低迷。

劉泰英提醒，台灣已經處在實質負利率的情況，近年民間投資卻一度負成長，超額儲蓄金額更超過新台幣2兆元，這些錢未導入實體市場，很可能日後會作亂，如果政府不儘快有所作為、導正失效的市場功能，長遠對台灣經濟負面影響非常大。