浩鼎年薪390萬稱霸上櫃 觀光業最慘僅23.7萬

2018-06-29 21:16 中央社 台北29日電



櫃買中心公布106年度上櫃公司平均員工薪資費用排序前50名及後50名，生技股的浩鼎以平均年薪390.2萬蟬聯冠軍；排名墊後的為觀光事業，年薪僅23.73萬元。

從櫃買中心公布的排序名單觀察，前50名企業平均薪資在118.8萬至390.2萬元間，擠進前50名企業，以半導體產業最多，其次是電子零組件及電腦週邊設備業，生技業因員工數相對較少，且多以研發人員為主，平均薪資相對較高，過去人人稱羡的「金飯碗」金融業，只有元大期貨及康和證券分別位居47名及49名。

前5名分別為浩鼎的390.2萬元、晶焱377.7萬元、帛漢的248.4萬元、原相的246.1萬元、群聯的244.5萬元。

櫃買中心也另以去識別化方式公布平均員工薪資費用「排序後50名」企業，藉以呼籲公司善盡企業責任。

後50名企業的產業類別中，以觀光事業占比最高，貿易百貨占比也不低，另外也有部份給人高薪印象的半導體及生技業在墊底的後50名之列。

經櫃買中心統計，今年3月底718家國內上櫃公司財務報告揭露員工人數及員工福利費用資訊，106年度員工福利費用(含薪資費用、勞健保費用及退休金費用等)總金額計1789億元，較105年度1728億元成長3.53%，另106年度平均員工福利費用85.4萬元較105年度84.1萬元約成長1.55%。

櫃買中心表示，考量員工人數太少將不具代表性，就今年3月底已公告申報106年度財報的718家國內上櫃公司，剔除員工人數未達50人的117家公司，並排除3家投資控股公司及1家金融控股公司後，共597家國內上櫃公司列為統計範圍，不另設獲利標準、資本額、薪酬規模等條件。

櫃買中心提醒，106年度平均員工薪資費用排名，僅為單一年度算術平均數，若當年度公司有重大組織或人員變動，可能無法精確反映實際平均員工薪資費用，另平均員工薪資費用高低，受各公司營運獲利情形、產業特性、人力組成結構（一般員工、約聘雇人員或經理人多寡）及員工福利政策（包含股份基礎給付：如發行限制員工權利新股、員工認股權）等綜合因素決定影響。