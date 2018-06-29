親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

大兵作家張拓蕪辭世 享壽90

聯電A股順利上市 台灣投資人將是最大受益者

勞動部：放寬老農津貼中的排富條款

2018-06-29 17:43中央社 台北29日電

勞動部勞工保險局今天表示，從即日起放寬老農津貼中的排富條款，只要正在領取老農津貼的老農，沒有新購土地或房屋，即使財產超過新台幣500萬元，也可繼續領取老農津貼。

勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞工保險局農民保險組長彭德明說，原本規定領取老農津貼者，如果扣除農地、農舍、個人所有實際居住的唯一房屋以後，個人所有的土地及房屋價值合計500萬元以上的話，就不能領取老農津貼。

彭德明表示，但考量隨著經濟發展，部分原來已經合格領取的請領人，卻因公告土地現值或房屋評定標準價格調升，造成其財產價值超過500萬元，而無法繼續領取老農津貼，影響農民權益。

因此勞保局6月13日修正「老年農民福利津貼暫行條例」，放寬排富條款，只要農民個人所有土地及房屋沒有新增，卻因公告土地現值或房屋評定標準價格調升而導致土地及房屋價值合計超過500萬元，還是可以繼續領取老農津貼，預計今年就有200人受惠。

彭德明指出，修正條例從今年1月起生效，因此符合資格者可向勞保局申請1到6月的老農津貼。

根據勞保局網站，年滿65歲農民，且在國內設有戶籍，最近3年內每年居住超過183天，參加農保且年資合計15年以上者，可領取老農全額津貼7256元；103年7月17日（含當日）以前已參加農保，且持續加保，於申領時加保年資合計6個月以上未滿15年者，可領取半額津貼3628元。

農民保險勞動部
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

資產逾15億台灣超級富豪有2010人 亞洲排第6

2018-06-29 13:37

台綜院上修GDP至2.62% 劉泰英保守看待未來

2018-06-29 15:37

企業高薪低報被揪出 16.7萬勞工將獲增提勞退金

2018-06-29 14:48

被指是美麗華家族內鬥元凶 尤慧青發聲明駁斥

2018-06-29 12:17

國民黨團按鈴提告風電招標弊案 經部：一切坦蕩蕩

2018-06-29 12:15

賴清德重申：沒有外界所謂的缺電情況

2018-06-29 11:07

製造業亮出今年第二顆綠燈 下半年仍有變數

2018-06-29 11:06

台灣麥當勞前總裁 人生三度重開機告白

2018-06-29 09:57

北市打造青年創業基地

2018-06-29 01:42

名家觀點／特別股制度翻修 有利新創

2018-06-29 01:32

財經觀點／升不升息 聯準會決策漸趨鷹派

2018-06-28 23:25

網購爭議多 產官學盼設專法規範

2018-06-28 22:39

徐國勇稱非核依循馬政府 徐巧芯：馬英九未主張廢核

2018-06-28 20:05

能源局為護非核家園被經濟部打臉 黃士修：幼稚

2018-06-28 19:34

勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你

2018-06-28 19:31

勞工可以領年金也領薪水？ 這樣做就可以

2018-06-28 19:30

經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20

全台高溫 用電量創歷年6月第4高

2018-06-28 17:42

拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救

2018-06-28 16:45

經濟回溫 蔡總統：目標是人民感到生活變好

2018-06-28 16:08

離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定

2018-06-28 14:25

國際情勢詭譎 新南向政策要更審慎

2018-06-28 14:09

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺

2018-06-28 14:03

公司法協商 曾銘宗：大同條款史無前例

2018-06-28 14:00

領年金後再工作 只能加職災險

2018-06-28 13:53

勞保年金何時能提前領？1張表教你算

2018-06-28 13:52

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

「飯店女王」賴英里引外人入寒舍 蔡家能容忍？

2018-06-27 16:07

MOD步步進逼有線電視市場！一場世足賽踢破台灣電視黑幕

2018-06-27 14:48

學者看本周經濟指標／歐元區消費信心恐轉弱

2018-06-25 00:14

Line Pay卡年刷千億 在台募資卻踢鐵板

2018-06-22 09:54
看更多

熱門文章

勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你

2018-06-28 19:31

勞工可以領年金也領薪水？ 這樣做就可以

2018-06-28 19:30

經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20

永豐銀晚間發布 中止聘用凱基銀黃姓主管

2018-06-28 21:00

投注3千抱回27萬 德國出局讓台灣運彩獎金大噴發

2018-06-28 21:19

聯電6月29日暫停交易 市場揣測海外併購

2018-06-29 09:07

射月計畫 台積攜台大衝3奈米

2018-06-29 01:41

搭上台股最長萬點行情 台超級富豪暴增26%全球第三

2018-06-29 11:21

張國煒自創星宇航空 「客製化的服務才是尊榮」

2018-06-29 03:08

外資大逃殺 這一波匯出千億元

2018-06-29 01:10

桃園捷運綠線將開工 二大重劃區受惠大

2018-06-29 11:50

電子支付帳戶 全面開放儲值

2018-06-29 00:54

徐國勇稱非核依循馬政府 徐巧芯：馬英九未主張廢核

2018-06-28 20:05

台幣看跌 年底下探31.5

2018-06-29 01:22

踢走英特爾 聯發科傳打進iPhone鏈

2018-06-29 01:07

史上最苦情團體險保單 2年累計投保人數不到5千人

2018-06-29 06:58

兆豐案被解職 蔡友才提告獲勝訴

2018-06-28 23:06

美中貿易戰免驚 郭台銘兩邊押寶安全上壘

2018-06-28 20:44

經濟解析／鴻海威州廠動工 郭台銘的考驗正要開始

2018-06-29 15:03

能源局為護非核家園被經濟部打臉 黃士修：幼稚

2018-06-28 19:34

華新科談市況 被動元件看漲

2018-06-29 01:25

資產逾15億台灣超級富豪有2010人 亞洲排第6

2018-06-29 13:37

永大經營權之爭 公司派勝出

2018-06-29 01:47

聯發科動員 赴美搶大單

2018-06-29 01:30

公司法修正案 29日拚三讀

2018-06-29 01:38

去三星化…蘋果轉單LGD

2018-06-29 01:30

併國外8吋廠？ 聯電：無法評論

2018-06-29 14:32

國民黨團按鈴提告風電招標弊案 經部：一切坦蕩蕩

2018-06-29 12:15

半導體產業 四趨勢聚焦

2018-06-29 01:16

現在買美元套牢機率多高？ 國銀龍頭老總算給你看

2018-06-29 14:46

獨／無法認同公司治理 寶佳要求永豐說明聘炒匯案主管案

2018-06-29 17:20

被指是美麗華家族內鬥元凶 尤慧青發聲明駁斥

2018-06-29 12:17

夏普TV品牌 將重返北美

2018-06-29 01:28

群創電視面板出貨 5月登上全球第二

2018-06-29 01:30

友達420億聯貸 超額參貸319%

2018-06-29 00:54

企業高薪低報被揪出 16.7萬勞工將獲增提勞退金

2018-06-29 14:48

新台幣開貶壽險業仍然匯損 前5月累計匯損803億

2018-06-28 19:25

全球百大企業 台灣唯一進榜台積電排名23

2018-06-29 13:32

陸商攜手微軟 攻台灣區塊鏈

2018-06-29 01:07

壽險業5月匯損 達116億

2018-06-29 01:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top