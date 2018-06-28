親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

槍殺五股角頭槍手 驚傳今晚在新竹舉槍自盡

美新墨西哥州長訪中油 拓能源貿易合作空間

2018-06-28 20:15中央社 台北28日電

美國新墨西哥州州長瑪汀妮茲（Susana Martinez）今天率團拜會台灣中油，雙方就能源合作議題交換意見，希望台美雙方未來能在能源與貿易上有更進一步的合作。

瑪汀妮茲下午率領州長幕僚長賈德納（KeithGardner）、經濟發展廳長蓋澤爾（Matt Geisel）及能源、礦產暨天然資源廳長麥奎恩（Ken McQueen）等人到中油參觀訪問，由中油董事長戴謙接待，雙方主要就能源貿易等議題交換意見。

戴謙表示，新墨西哥州擁有天然氣與礦產等資源，也是美國油氣重要產地，以天然氣來說，新墨西哥州2016年的天然氣產量，在美國52州之中，排名第9，產量約占全美的5%，希望藉由此次交流，開啟雙方未來在能源與貿易方面能有更深入的合作。

事實上，台美雙方在能源貿易合作頗為密切，中油日前就宣布，和美國Cheniere公司簽訂「液化天然氣購售契約」採購前約（HOA），中油每年將向美方採購200萬噸液化天然氣，合約長達25年，強化中油與美國液態天然氣合作。

瑪汀妮茲23日率團來台訪問，訪台期間接連拜會我方政府高層、並與外交部、經濟部、交通部、中油、台電等單位會談，雙方就深化經貿、能源議題交換意見。

中油墨西哥經濟部
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺

2018-06-28 14:03

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

徐國勇稱非核依循馬政府 徐巧芯：馬英九未主張廢核

2018-06-28 20:05

能源局為護非核家園被經濟部打臉 黃士修：幼稚

2018-06-28 19:34

勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你

2018-06-28 19:31

全台高溫 用電量創歷年6月第4高

2018-06-28 17:42

拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救

2018-06-28 16:45

經濟回溫 蔡總統：目標是人民感到生活變好

2018-06-28 16:08

離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定

2018-06-28 14:25

國際情勢詭譎 新南向政策要更審慎

2018-06-28 14:09

公司法協商 曾銘宗：大同條款史無前例

2018-06-28 14:00

領年金後再工作 只能加職災險

2018-06-28 13:53

勞保年金何時能提前領？1張表教你算

2018-06-28 13:52

行動支付拚普及 中央攜地方瞄準夜市

2018-06-28 11:24

景氣續亮綠燈 溫和擴張

2018-06-28 01:10

名家觀點／中美叫牌…台灣要算計輸贏

2018-06-28 00:45

可燃冰開採喊卡？ 學者憂前功盡棄

2018-06-28 00:12

川普孤立伊朗…國際油價大漲 恐波及台灣

2018-06-27 23:48

大同公司派、市場派角力 討論事項兩案罕見均未通過

2018-06-27 23:24

科法斯：風險抬頭 全球經濟成長已過巔峰開始掉頭向下

2018-06-27 21:27

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

「飯店女王」賴英里引外人入寒舍 蔡家能容忍？

2018-06-27 16:07

維修老舊電塔 台電500名線路維護部隊待命

2018-06-27 16:01

MOD步步進逼有線電視市場！一場世足賽踢破台灣電視黑幕

2018-06-27 14:48

學者看本周經濟指標／歐元區消費信心恐轉弱

2018-06-25 00:14

Line Pay卡年刷千億 在台募資卻踢鐵板

2018-06-22 09:54

每月成長兩萬用戶！TaxiGo活用LINE 創叫車新平台

2018-06-21 10:44

爆假交易？總統表哥：我不會占人便宜

2018-06-20 15:55
看更多

熱門文章

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺

2018-06-28 14:03

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

捍衛智財權 聯發科發函警告比特大陸

2018-06-28 00:41

賴英里閃辭寒舍董座 市場解讀：以退為進

2018-06-28 00:01

5月報稅結束 報錯了怎麼辦？

2018-06-28 07:42

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定

2018-06-28 14:25

聯發科踢走英特爾 獨吃蘋果單？

2018-06-28 13:42

匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了

2018-06-28 16:34

iPhone等海關沒入私貨 7月6日標售

2018-06-28 15:36

勞工可以領年金也領薪水？ 這樣做就可以

2018-06-28 19:30

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

玉晶光搶蘋單 強碰大立光

2018-06-28 00:41

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

勞保年金何時能提前領？1張表教你算

2018-06-28 13:52

餐旅業競爭激烈 寒舍新董座挑戰多

2018-06-27 22:00

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救

2018-06-28 16:45

可燃冰開採喊卡？ 學者憂前功盡棄

2018-06-28 00:12

郭董率隊親征美國...泰國官員訪龍華廠撲空

2018-06-27 21:38

退休金遭砍 台開：邀請李家同駐村花蓮

2018-06-28 14:41

勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你

2018-06-28 19:31

黃明雄 掌台中銀

2018-06-28 00:07

科法斯：風險抬頭 全球經濟成長已過巔峰開始掉頭向下

2018-06-27 21:27

代工廠闢藍海…拚高毛利產品

2018-06-28 00:41

經濟回溫 蔡總統：目標是人民感到生活變好

2018-06-28 16:08

聯發科搶先出手 嚇阻潛在對手

2018-06-28 00:41

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

都靠蘋果光 台灣5千大企業前4強都是蘋果供應鏈廠商

2018-06-28 16:19

富邦證已有2.2萬客戶定期定額投資ETF

2018-06-28 14:05

台積中科廠擴建 環差過關

2018-06-28 00:49

緯創組隊 打造智慧醫院

2018-06-28 00:41

川普孤立伊朗…國際油價大漲 恐波及台灣

2018-06-27 23:48

土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top