美新墨西哥州長訪中油 拓能源貿易合作空間

2018-06-28 20:15 中央社 台北28日電



美國新墨西哥州州長瑪汀妮茲（Susana Martinez）今天率團拜會台灣中油，雙方就能源合作議題交換意見，希望台美雙方未來能在能源與貿易上有更進一步的合作。

瑪汀妮茲下午率領州長幕僚長賈德納（KeithGardner）、經濟發展廳長蓋澤爾（Matt Geisel）及能源、礦產暨天然資源廳長麥奎恩（Ken McQueen）等人到中油參觀訪問，由中油董事長戴謙接待，雙方主要就能源貿易等議題交換意見。

戴謙表示，新墨西哥州擁有天然氣與礦產等資源，也是美國油氣重要產地，以天然氣來說，新墨西哥州2016年的天然氣產量，在美國52州之中，排名第9，產量約占全美的5%，希望藉由此次交流，開啟雙方未來在能源與貿易方面能有更深入的合作。

事實上，台美雙方在能源貿易合作頗為密切，中油日前就宣布，和美國Cheniere公司簽訂「液化天然氣購售契約」採購前約（HOA），中油每年將向美方採購200萬噸液化天然氣，合約長達25年，強化中油與美國液態天然氣合作。

瑪汀妮茲23日率團來台訪問，訪台期間接連拜會我方政府高層、並與外交部、經濟部、交通部、中油、台電等單位會談，雙方就深化經貿、能源議題交換意見。