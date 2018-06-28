新南向優勢產業 中經院：醫療教育農業

2018-06-28 18:46 中央社 台北28日電



國際貿易局勢瞬息萬變，政府因而推動新南向政策、盼能分散市場，不過中經院副院長王健全指出，應聚焦重點城市、產業，而醫療、教育、農業都很有機會作為台灣優勢產業。

中經院今天舉辦「全球政經變局下的東亞經濟整合－對我國新南向政策之影響與因應」研討會，王健全於休息時間向媒體談及新南向政策下的優勢產業，他表示，新南向實施至今，企業界都建議應該「聚焦、聚焦、再聚焦」，一是聚焦國家、二是聚焦目標市場的城市，三則是聚焦優勢產業。

談到台灣的優勢產業，王健全認為，台灣在PC、手機供應鏈過去表現優異，但其實醫療、教育也都很有機會；在亞洲地區，除了日本，台灣醫療幾乎是數一數二，如果可以做到醫療產業化，政府也規劃出完善的配套協助，發展國際醫療產業將有助於帶動出口。

王健全也說，亞洲地區有很多華僑，而台灣教育制度又相當成熟，建議可將華語教育視為具有新南向潛力的優勢產業。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈則分析，政府單位與新南向國家接觸後，發現許多新南向國家對於台灣農業技術管理人才需求非常高，農業也成為新南向政策的重中之重，農委會更因此成立新南向推動辦公室，思考如何針對目標國家的需求，提出對應的人才、產品或服務。

徐遵慈提醒，近一年來，相信各界都可以感受到國際情勢「瞬息萬變」，台灣要掌握局勢，而非被動接受訊息，既然如此，新南向政策也應時刻關注國際經貿動態與需求，並適時調整、順應局勢。