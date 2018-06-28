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亞股上半年多數走弱 投信：7月看多

2018-06-28 18:44中央社 台北28日電

今年來亞洲股市表現失利，不過投信統計，近5年來，亞股在7月的漲勢表現不俗，且不論東北亞、東南亞或南亞市場皆有漲升契機。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，上半年國際變數接踵而來，特別是美元轉強、美國升息、美中貿易問題等衝擊，亞股受到外資淨流出的壓力，多數市場相繼走跌，但回顧2013年以來，歷年7月的亞洲市場表現，以港股、越南、印度股市，以及日股漲勢最亮眼，平均上漲2.06%至3.42%，其它如菲律賓、韓國、新加坡等股市也能維持逾1%的漲勢。

張致寧指出，由於亞洲國家的經濟體質與景氣能見度，明顯優於其他新興市場，且亞洲與美歐景氣的連動度高，在美歐經濟數據持續改善之下，亞股通常能率先受惠；另一方面，下半年進入亞洲科技新品拉貨以及銷售旺季，包括蘋果新機將在下半年上市等，配合內需消費在返校、節慶等需求面成長的推升，一旦資金外流壓力解除、美元強勢趨勢暫緩後，預估國際資金仍會以亞洲為首選。

此外，亞洲增長數據仍處擴張期，市場對於亞洲後市期待高，亞洲各國最新出口年增長率，不論中國大陸、台灣、韓國、泰國等都達雙位數成長，顯示不論東北亞或東南亞，皆維持成長軌道，有利經濟穩定。

東南亞亞股
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