拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救

2018-06-28 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「以核養綠公投」進入第二階段連署，發起人黃士修希望在9月初把30萬連署弄出去，趕上年底大選一起公投。圖／以核養綠缺電公民自救會提供 分享 facebook

「核能流言終結者」黃士修發起「以核養綠公投」提案，中選會6月5日初審通過，22日通知領取紙本連署，黃士修說，要能在11月24日大選一起辦公投，必須在9月初把30萬連署弄出去，非常趕，但這是拯救國家的最後機會，他呼籲大家出錢出力出人幫忙。

黃士修指出，他去中選會領連署表時爭論了2小時，中選會今年沒辦法提供電子連署平台，要請大家下載列印連署表填寫，再寄回裝訂成本才有效力，他們沒有政黨奧援，也沒有資源，只是一群傻子，咬著牙，一路走到今天，他們相信，集結大家的力量，奇蹟必然會發生。

依規定，領了第二階段連署表，要在6個月完成30萬份連署書，但他希望能趕上11月24日大選一起公投，所以最晚必須在9月初，把30萬連署書弄出去，時間非常趕。

他自己評估要達30萬連署書的門檻，難度比公投400萬票（初估）還高，這兩年停電、缺電、空汙衝擊，支持核電重啟的人越來越多，民意在轉向了，只要湊到30萬連署書成功進入公投，他有信心這個公投會通過。

黃士修說，非核家園誤導國家政策走向，破壞生態，威脅國家安全，眼看火車失控要衝下懸崖了，這是拯救國家的最後機會，他呼籲大家出錢出力出人，用民意決定想要的未來是「用肺發電」還是「潔能家園」。