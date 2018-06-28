親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九、江宜樺

拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救

2018-06-28 16:45聯合報 記者吳淑君╱即時報導

「以核養綠公投」進入第二階段連署，發起人黃士修希望在9月初把30萬連署弄出去，趕...
「以核養綠公投」進入第二階段連署，發起人黃士修希望在9月初把30萬連署弄出去，趕上年底大選一起公投。圖／以核養綠缺電公民自救會提供
分享

「核能流言終結者」黃士修發起「以核養綠公投」提案，中選會6月5日初審通過，22日通知領取紙本連署，黃士修說，要能在11月24日大選一起辦公投，必須在9月初把30萬連署弄出去，非常趕，但這是拯救國家的最後機會，他呼籲大家出錢出力出人幫忙。

黃士修指出，他去中選會領連署表時爭論了2小時，中選會今年沒辦法提供電子連署平台，要請大家下載列印連署表填寫，再寄回裝訂成本才有效力，他們沒有政黨奧援，也沒有資源，只是一群傻子，咬著牙，一路走到今天，他們相信，集結大家的力量，奇蹟必然會發生。

依規定，領了第二階段連署表，要在6個月完成30萬份連署書，但他希望能趕上11月24日大選一起公投，所以最晚必須在9月初，把30萬連署書弄出去，時間非常趕。

他自己評估要達30萬連署書的門檻，難度比公投400萬票（初估）還高，這兩年停電、缺電、空汙衝擊，支持核電重啟的人越來越多，民意在轉向了，只要湊到30萬連署書成功進入公投，他有信心這個公投會通過。

黃士修說，非核家園誤導國家政策走向，破壞生態，威脅國家安全，眼看火車失控要衝下懸崖了，這是拯救國家的最後機會，他呼籲大家出錢出力出人，用民意決定想要的未來是「用肺發電」還是「潔能家園」。

有意幫忙的人可洽，以核養綠公投官方網站以核養綠公投官方FB（缺電公民自救會）

全台用電量屢創新高，夏季缺電危機恐再現，令人憂心。圖為台中火力發電廠。 圖／聯合...
全台用電量屢創新高，夏季缺電危機恐再現，令人憂心。圖為台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片
分享

公投黃士修中選會核電非核家園
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺

2018-06-28 14:03

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

經濟回溫 蔡總統：目標是人民感到生活變好

2018-06-28 16:08

離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定

2018-06-28 14:25

國際情勢詭譎 新南向政策要更審慎

2018-06-28 14:09

公司法協商 曾銘宗：大同條款史無前例

2018-06-28 14:00

領年金後再工作 只能加職災險

2018-06-28 13:53

勞保年金何時能提前領？1張表教你算

2018-06-28 13:52

行動支付拚普及 中央攜地方瞄準夜市

2018-06-28 11:24

景氣續亮綠燈 溫和擴張

2018-06-28 01:10

名家觀點／中美叫牌…台灣要算計輸贏

2018-06-28 00:45

可燃冰開採喊卡？ 學者憂前功盡棄

2018-06-28 00:12

川普孤立伊朗…國際油價大漲 恐波及台灣

2018-06-27 23:48

大同公司派、市場派角力 討論事項兩案罕見均未通過

2018-06-27 23:24

科法斯：風險抬頭 全球經濟成長已過巔峰開始掉頭向下

2018-06-27 21:27

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

「飯店女王」賴英里引外人入寒舍 蔡家能容忍？

2018-06-27 16:07

維修老舊電塔 台電500名線路維護部隊待命

2018-06-27 16:01

MOD步步進逼有線電視市場！一場世足賽踢破台灣電視黑幕

2018-06-27 14:48

西南海域可燃冰 藏量可用逾40年

2018-06-27 14:41

首度鑽獲！ 可燃冰計畫今年結束 學者憂前功盡棄

2018-06-27 14:41

可燃冰計畫喊卡 地調所證實：開採技術尚未成熟

2018-06-27 14:41

元大寶華上修GDP預測 下半年看美中如何「打牌」

2018-06-27 14:41

連3月下跌 6月消費者信心投資股票時機降最多

2018-06-27 14:41

央大成功採到可燃冰 經部：全球技術尚未成熟

2018-06-27 14:41

亞洲大崛起 專家：台灣恐遭經濟邊緣化

2018-06-27 14:37

勞團抗議勞動部打壓公投，勞動部:只是說明修法意旨

2018-06-27 14:18

獨／能源計畫只到今年 學者憂可燃冰開採喊卡

2018-06-27 14:12

中美貿易戰影響 6月消費者信心續降

2018-06-27 14:01

勞保續保 投保薪資必須與被資遣前相同

2018-06-27 13:56

勞工被資遣仍可續保勞保？項目一張圖告訴你

2018-06-27 13:53

西南海域可燃冰若開採 學者：可供台灣使用逾40年

2018-06-27 13:10

股市高點 消費者信心指數「投資股票時機」下降最大

2018-06-27 12:18

上半年經濟表現優 元大寶華上修全年GDP至2.55%

2018-06-27 12:16

元大寶華上修經濟預測 下半年看美中如何「打牌」

2018-06-27 11:42

股東憂七股太陽能電廠汙染海洋 大同：規劃漁電共生

2018-06-27 11:33

學者看本周經濟指標／歐元區消費信心恐轉弱

2018-06-25 00:14

Line Pay卡年刷千億 在台募資卻踢鐵板

2018-06-22 09:54
看更多

熱門文章

寒舍：賴英里因個人因素請辭董座

2018-06-27 18:10

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺

2018-06-28 14:03

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

捍衛智財權 聯發科發函警告比特大陸

2018-06-28 00:41

賴英里閃辭寒舍董座 市場解讀：以退為進

2018-06-28 00:01

展現宇宙無極限包容力 高階經理人天堂原來在永豐

2018-06-27 19:17

5月報稅結束 報錯了怎麼辦？

2018-06-28 07:42

賴英里請辭寒舍董座 蔡伯翰接班機率最高

2018-06-27 19:51

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

玉晶光搶蘋單 強碰大立光

2018-06-28 00:41

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

餐旅業競爭激烈 寒舍新董座挑戰多

2018-06-27 22:00

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

聯發科踢走英特爾 獨吃蘋果單？

2018-06-28 13:42

離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定

2018-06-28 14:25

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

可燃冰開採喊卡？ 學者憂前功盡棄

2018-06-28 00:12

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

郭董率隊親征美國...泰國官員訪龍華廠撲空

2018-06-27 21:38

科法斯：風險抬頭 全球經濟成長已過巔峰開始掉頭向下

2018-06-27 21:27

黃明雄 掌台中銀

2018-06-28 00:07

機師下月釀罷工 民航局：航空公司盡快溝通

2018-06-27 19:41

退休金遭砍 台開：邀請李家同駐村花蓮

2018-06-28 14:41

代工廠闢藍海…拚高毛利產品

2018-06-28 00:41

聯發科搶先出手 嚇阻潛在對手

2018-06-28 00:41

台積中科廠擴建 環差過關

2018-06-28 00:49

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

緯創組隊 打造智慧醫院

2018-06-28 00:41

川普孤立伊朗…國際油價大漲 恐波及台灣

2018-06-27 23:48

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18

匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了

2018-06-28 16:34

勞保年金何時能提前領？1張表教你算

2018-06-28 13:52

土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48

台積7奈米Q4放量 挹注二成營收

2018-06-28 00:49

大同公司派、市場派角力 討論事項兩案罕見均未通過

2018-06-27 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top