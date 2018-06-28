國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K
經濟部今天公布台電、中油、台糖、台水等所屬事業新進人員甄試簡章，預計錄取1220人，7月6日至17日受理網路報名，將在10月28日舉行初試，最終錄取者可獲35K至38K起薪。
受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業大舉徵才，經濟部人事處今天公布107年度專科以上層級新進職員甄試簡章，各國營事業開出名額分別為台電713人、中油318人、台糖138人、台水51人。
經濟部所屬國營事業去年招考最終錄取人數達1308人，是歷年最高紀錄，人事處副處長陳慧珍表示，目前名額雖只有1220個，但在初試結果公布前仍可能增額。
這次招考將在7月6日至7月17日受理網路報名，並在今年10月28日於台北、台中、高雄及花蓮4地舉行初試，預計12月26日公布參加複試人員名單，最終錄取人員起薪約新台幣3萬5000元至3萬8000元，想爭取鐵飯碗的求職民眾可以把握機會。
這次甄試預計招考28個類別，企管145名、人資11名、財會36名、國貿8名、大眾傳播3名、資訊57名、統計資訊13名、文化資產6名、法務6名、政風13名、地政20名、土地開發8名、土木57名、建築4名、水利5名、機械220名、電機336名、儀電54名、環工30名、職業安全衛生16名、畜牧獸醫9名、農業19名、化學13名、化工製程114名、地質6名、餐旅5名、食品加工3名、物流運輸3名，有意報考民眾可上網參閱甄試簡章。
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