國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13 中央社 台北28日電



經濟部今天公布台電、中油、台糖、台水等所屬事業新進人員甄試簡章，預計錄取1220人，7月6日至17日受理網路報名，將在10月28日舉行初試，最終錄取者可獲35K至38K起薪。

受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業大舉徵才，經濟部人事處今天公布107年度專科以上層級新進職員甄試簡章，各國營事業開出名額分別為台電713人、中油318人、台糖138人、台水51人。

經濟部所屬國營事業去年招考最終錄取人數達1308人，是歷年最高紀錄，人事處副處長陳慧珍表示，目前名額雖只有1220個，但在初試結果公布前仍可能增額。

這次招考將在7月6日至7月17日受理網路報名，並在今年10月28日於台北、台中、高雄及花蓮4地舉行初試，預計12月26日公布參加複試人員名單，最終錄取人員起薪約新台幣3萬5000元至3萬8000元，想爭取鐵飯碗的求職民眾可以把握機會。