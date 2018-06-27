大同公司派、市場派角力 討論事項兩案罕見均未通過

2018-06-27 23:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同（2371）27日舉行股東會，市場派跟公司派角力激烈，大同提出修改公司章程、新跨入水資源領域的提請討論案，竟然沒通過，相當罕見；市場派提案執業律師林宏信出任檢察人，也沒有通過。

大同前董事長林蔚山因通達案於今年2月辭去大同董事及董事長職務，董事會推選林郭文艷擔任董事長，她是大同百年來首位女董事長，上任後首度主持股東會，受到矚目。

大同今年3月先由獨立董事及外部董事成立公司治理委員會，大同以配合營業需要及強化公司治理為由，計畫修訂公司章程討論案，卻遭市場派動員，得票率僅45%而未通過，首開今年首家上市櫃公司在股東會提出修改公司章程未通過先例。

外界解讀，連修改公司章程的討論案投票都遭否決，頗有市場派下馬威的意味。這也顯示公司派與市場派角力激烈，一般視為必過的小型議案中發動奇襲，阻檔過關，宣示實力的意味相當濃厚。

會後林郭文艷接受訪問時說，市場派有相當票數是事實，但主因應是一般外資對公司章程不清楚就棄權；此案是因應公司設置公司治理委員會與新增水資源管理營業項目的章程修改，大同正計劃著手開發水資源系統整合業務。

林郭文艷指出，設置公司治理委員會屬於董事會職權，能在股東會完備手續更好完整，今後還是可以讓公司治理委員會運作。大同11月邁向創業100年，公司治理可對財報、決策合理性及透明度，她上任以來為百年企業繼續向前奠定基礎，從加強公司治理著手。

至於新增營業項目主要看好水資源新事業的需求商機，大同已有相關系統整合能力，業務將歸納在系統事業事業群，但議案未過關將會尋求其他的途徑解決。

大同股東會提請討論第二案中，股東鄭佳佳依據公司法第 172條之1規定，提案「本公司財務狀況不健全，已連續多年未向股東發放股利，且發生通達案等諸多弊端，故有必要依公司法第184條規定查核董事會造具表冊及監察人報告。」建請股東會決議選任執業律師多年的林宏信擔任檢查人。

林宏信指出，但董事會合併提案，為由公司委任安永以外的其他三大會計師事務所為檢查人。

林宏信強調，現場有股東表示檢查人應由股東會選任，而不是由被監督的公司來委任。更有股東提修正案，將選任檢查人案由公司委任修改為選任檢查人林宏信，這等於是回復股東原提案內容。但主席林郭文艷沒處理此修正案，仍按原議案選任檢查人由公司委任表決。

此案通過票數為6%、反對42%，棄權達47%。對此，林宏信表示，公司派大股東徵求委託書就檢查人案是「棄權」，公司根本不是真的願意接受檢查人。