親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

世足／韓國2：0勝德國寫亞洲球隊歷史 兩隊仍同被淘汰

大同公司派、市場派角力 討論事項兩案罕見均未通過

2018-06-27 23:24經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同（2371）27日舉行股東會，市場派跟公司派角力激烈，大同提出修改公司章程、新跨入水資源領域的提請討論案，竟然沒通過，相當罕見；市場派提案執業律師林宏信出任檢察人，也沒有通過。

大同前董事長林蔚山因通達案於今年2月辭去大同董事及董事長職務，董事會推選林郭文艷擔任董事長，她是大同百年來首位女董事長，上任後首度主持股東會，受到矚目。

大同今年3月先由獨立董事及外部董事成立公司治理委員會，大同以配合營業需要及強化公司治理為由，計畫修訂公司章程討論案，卻遭市場派動員，得票率僅45%而未通過，首開今年首家上市櫃公司在股東會提出修改公司章程未通過先例。

外界解讀，連修改公司章程的討論案投票都遭否決，頗有市場派下馬威的意味。這也顯示公司派與市場派角力激烈，一般視為必過的小型議案中發動奇襲，阻檔過關，宣示實力的意味相當濃厚。

會後林郭文艷接受訪問時說，市場派有相當票數是事實，但主因應是一般外資對公司章程不清楚就棄權；此案是因應公司設置公司治理委員會與新增水資源管理營業項目的章程修改，大同正計劃著手開發水資源系統整合業務。

林郭文艷指出，設置公司治理委員會屬於董事會職權，能在股東會完備手續更好完整，今後還是可以讓公司治理委員會運作。大同11月邁向創業100年，公司治理可對財報、決策合理性及透明度，她上任以來為百年企業繼續向前奠定基礎，從加強公司治理著手。

至於新增營業項目主要看好水資源新事業的需求商機，大同已有相關系統整合能力，業務將歸納在系統事業事業群，但議案未過關將會尋求其他的途徑解決。

大同股東會提請討論第二案中，股東鄭佳佳依據公司法第 172條之1規定，提案「本公司財務狀況不健全，已連續多年未向股東發放股利，且發生通達案等諸多弊端，故有必要依公司法第184條規定查核董事會造具表冊及監察人報告。」建請股東會決議選任執業律師多年的林宏信擔任檢查人。

林宏信指出，但董事會合併提案，為由公司委任安永以外的其他三大會計師事務所為檢查人。

林宏信強調，現場有股東表示檢查人應由股東會選任，而不是由被監督的公司來委任。更有股東提修正案，將選任檢查人案由公司委任修改為選任檢查人林宏信，這等於是回復股東原提案內容。但主席林郭文艷沒處理此修正案，仍按原議案選任檢查人由公司委任表決。

此案通過票數為6%、反對42%，棄權達47%。對此，林宏信表示，公司派大股東徵求委託書就檢查人案是「棄權」，公司根本不是真的願意接受檢查人。

股東會大同
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

「飯店女王」賴英里引外人入寒舍 蔡家能容忍？

2018-06-27 16:07

維修老舊電塔 台電500名線路維護部隊待命

2018-06-27 16:01

MOD步步進逼有線電視市場！一場世足賽踢破台灣電視黑幕

2018-06-27 14:48

西南海域可燃冰 藏量可用逾40年

2018-06-27 14:41

首度鑽獲！ 可燃冰計畫今年結束 學者憂前功盡棄

2018-06-27 14:41

可燃冰計畫喊卡 地調所證實：開採技術尚未成熟

2018-06-27 14:41

元大寶華上修GDP預測 下半年看美中如何「打牌」

2018-06-27 14:41

連3月下跌 6月消費者信心投資股票時機降最多

2018-06-27 14:41

央大成功採到可燃冰 經部：全球技術尚未成熟

2018-06-27 14:41

亞洲大崛起 專家：台灣恐遭經濟邊緣化

2018-06-27 14:37

勞團抗議勞動部打壓公投，勞動部:只是說明修法意旨

2018-06-27 14:18

獨／能源計畫只到今年 學者憂可燃冰開採喊卡

2018-06-27 14:12

中美貿易戰影響 6月消費者信心續降

2018-06-27 14:01

勞保續保 投保薪資必須與被資遣前相同

2018-06-27 13:56

勞工被資遣仍可續保勞保？項目一張圖告訴你

2018-06-27 13:53

西南海域可燃冰若開採 學者：可供台灣使用逾40年

2018-06-27 13:10

股市高點 消費者信心指數「投資股票時機」下降最大

2018-06-27 12:18

上半年經濟表現優 元大寶華上修全年GDP至2.55%

2018-06-27 12:16

元大寶華上修經濟預測 下半年看美中如何「打牌」

2018-06-27 11:42

股東憂七股太陽能電廠汙染海洋 大同：規劃漁電共生

2018-06-27 11:33

6月消費者信心續降 投資股票時機跌最多

2018-06-27 10:55

日圓先生榊原英資分享日本亞洲策略：聯印堵中

2018-06-27 10:10

經部：風電躉購價將下降

2018-06-27 00:46

名家觀點／發展再生能源 不能急就章

2018-06-27 00:44

公司法修法 SOGO條款引爆綠營內部戰火

2018-06-27 00:11

財經觀點／風險管理、數位人才 企業雙鑰

2018-06-27 00:02

全台家戶人口數都越來越少 離島連江縣拿下全台第1 多

2018-06-26 22:12

台水擬延攬退休人員傳承經驗 降低漏水率

2018-06-26 20:37

經濟部：今年離岸風電 每度5.8元躉購價是高點

2018-06-26 20:34

學者看本周經濟指標／歐元區消費信心恐轉弱

2018-06-25 00:14

Line Pay卡年刷千億 在台募資卻踢鐵板

2018-06-22 09:54

每月成長兩萬用戶！TaxiGo活用LINE 創叫車新平台

2018-06-21 10:44

爆假交易？總統表哥：我不會占人便宜

2018-06-20 15:55
看更多

熱門文章

外資關鍵報告 台積、三星誰勝出？

2018-06-27 02:01

寒舍：賴英里因個人因素請辭董座

2018-06-27 18:10

趕快買？ 日圓先生：明年日圓會走強

2018-06-27 10:20

房市還在谷底 長虹李文造：買賣件數多不代表復甦

2018-06-27 11:20

租賃專法上路 房仲：房東房客都有新課題

2018-06-27 05:10

本土法人暗喻…台積似喬峰 遠勝慕容復

2018-06-27 02:01

太陽能掀起停產風暴 廠商突圍各出奇招

2018-06-27 02:01

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23

民間牽線 兩岸重新搭橋攻5G

2018-06-27 02:01

聯發科攜阿里攻AI 傳捷報

2018-06-27 02:01

陸砍補貼衝擊 茂迪長晶廠停產

2018-06-27 02:01

日圓先生榊原英資：中美貿易戰會出現最終協議

2018-06-27 14:43

賴英里請辭寒舍董座 蔡伯翰接班機率最高

2018-06-27 19:51

展現宇宙無極限包容力 高階經理人天堂原來在永豐

2018-06-27 19:17

勞工被資遣仍可續保勞保？項目一張圖告訴你

2018-06-27 13:53

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

海外網購將要實名認證 海關新制加強進口快遞貨物管理

2018-06-27 06:59

百年大同捍衛經營權 林郭文艷迎戰市場派

2018-06-27 09:18

行李延誤賠1萬 國泰產：保戶回傳登機證3小時搞定

2018-06-27 05:55

西南海域可燃冰若開採 學者：可供台灣使用逾40年

2018-06-27 13:10

聯發科兩路出擊 拚重返榮耀

2018-06-27 02:01

租賃專法上路 三家大型日企有意搶市

2018-06-27 00:42

房東加入包租代管 可減稅

2018-06-27 00:42

去年虧掉兩個股本引股東不滿 王雪紅：宏達電今年會賺錢

2018-06-27 02:01

華航董座何煖軒：航空業面臨兩大挑戰

2018-06-27 13:33

國泰世華廣設ATM 衝逾3700台 擠下台新當老二

2018-06-27 13:58

獨／能源計畫只到今年 學者憂可燃冰開採喊卡

2018-06-27 14:12

太陽能風暴／曾經輝煌…如今黯淡

2018-06-27 02:01

搶攻中國飲品市場 味全代工星巴克冷藏咖啡

2018-06-27 11:01

公司法修法 SOGO條款引爆綠營內部戰火

2018-06-27 00:11

台積電中科7奈米廠擴建環差案 審查過關

2018-06-27 17:07

70歲買投資型保單 明年起須錄音錄影

2018-06-27 00:11

餐旅業競爭激烈 寒舍新董座挑戰多

2018-06-27 22:00

經部：風電躉購價將下降

2018-06-27 00:46

搶地！ 桃園中路標售 建商溢價46%得標

2018-06-27 14:38

哈日族快買 日圓先生：日圓明年會走強

2018-06-27 12:03

台幣連四貶…外資匯出減緩

2018-06-27 00:16

機師下月釀罷工 民航局：航空公司盡快溝通

2018-06-27 19:41

科法斯：風險抬頭 全球經濟成長已過巔峰開始掉頭向下

2018-06-27 21:27

股東憂七股太陽能電廠汙染海洋 大同：規劃漁電共生

2018-06-27 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top