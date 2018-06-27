親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

暫別演藝圈？ 林依晨一句話震驚全媒

習近平會見馬提斯：老祖宗留下的領土一寸也不能丟

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

針對國營銀行13％年改爭議，台銀、土銀及輸銀工會宣布將罷工投標，立委江永昌認為，目前爭議焦點在現職員工退休後是否能維持行員48萬元、工員28萬元額度的13％優惠行存，財政部的方案是全數歸零，他則主張折衷降為3年定存加3％，希望雙方各退一步、達成共識。

配合年金改革政策，國銀銀行13％優惠存款改革也表定要在7月1日上路，財政部已將改革方案提報行政院核定。財政部高層說，13％改革不需修法，行政院指示最晚本周五出爐，「行政院怎麼核，財政部就麼做」，未來會繼續推動相關薪資結構改革的配套措施。

現行國銀銀行96年以前的年資計算領取的退休金，可存13％優存，上限500萬元，96年之後的年資，優存利率則降為銀行3年期定儲存款機動利率加計3％；另外，現職行員及工員在職時享有的48萬或28萬元13％優存額度，可保留至退休後繼續享有。

財政部擬定的13％改革方案，是比照公教人員年金改革，將退休金優存利率從13％分6年降至6％，但有33140元的樓地板限制。並取消48萬或28萬的13％優惠額度。

江永昌認為，現職人員的48萬或28萬元的13％優惠存款，屬於現職人員的員工福利，但也是退休待遇。

他認同工會要照顧年輕新進員工、為銀行留才攬才的主張，盡量不要降低現職員工的待遇，因此提出折衷方案，48萬或28萬元的額度可保留至退休後，但優存利率降為3年期定存加3％，「大概就是每月利息錢從5千元降到1千多元」。

至於96年以前年資的13％退休金降至6％，他認為這部分已經退無可退，工會也不反對。

江永昌說，工會的天職就是爭取員工的權益，我們不能要求他們退休金被砍還乖乖聽話，否則法令所賦予工會的團結權、協商權和爭議權將形同具文。工會要罷工是合理的，但罷工卻是大家都不願看到的結果。

「政府不能寸步不讓」江永昌分析，如果工會什麼都爭取不到，一定會遭受內部質疑和挑戰，有志之士會想取而代之，紛爭恐更難結束。

工會強調，台銀、土銀及輸銀都是年年獲利的公司，要在高度競爭的銀行業中努力經營才有退休金，不是政府編列預算，也沒有年金破產的問題，央行每年還上繳國庫1800億元。此次莫名其妙被「順便」納入改革的對象，毫無正當性及合理性。

民進黨立委江永昌。圖／江永昌辦公室提供
民進黨立委江永昌。圖／江永昌辦公室提供
分享

退休金財政部
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

「飯店女王」賴英里引外人入寒舍 蔡家能容忍？

2018-06-27 16:07

維修老舊電塔 台電500名線路維護部隊待命

2018-06-27 16:01

MOD步步進逼有線電視市場！一場世足賽踢破台灣電視黑幕

2018-06-27 14:48

西南海域可燃冰 藏量可用逾40年

2018-06-27 14:41

首度鑽獲！ 可燃冰計畫今年結束 學者憂前功盡棄

2018-06-27 14:41

可燃冰計畫喊卡 地調所證實：開採技術尚未成熟

2018-06-27 14:41

元大寶華上修GDP預測 下半年看美中如何「打牌」

2018-06-27 14:41

連3月下跌 6月消費者信心投資股票時機降最多

2018-06-27 14:41

央大成功採到可燃冰 經部：全球技術尚未成熟

2018-06-27 14:41

亞洲大崛起 專家：台灣恐遭經濟邊緣化

2018-06-27 14:37

勞團抗議勞動部打壓公投，勞動部:只是說明修法意旨

2018-06-27 14:18

獨／能源計畫只到今年 學者憂可燃冰開採喊卡

2018-06-27 14:12

中美貿易戰影響 6月消費者信心續降

2018-06-27 14:01

勞保續保 投保薪資必須與被資遣前相同

2018-06-27 13:56

勞工被資遣仍可續保勞保？項目一張圖告訴你

2018-06-27 13:53

西南海域可燃冰若開採 學者：可供台灣使用逾40年

2018-06-27 13:10

股市高點 消費者信心指數「投資股票時機」下降最大

2018-06-27 12:18

上半年經濟表現優 元大寶華上修全年GDP至2.55%

2018-06-27 12:16

元大寶華上修經濟預測 下半年看美中如何「打牌」

2018-06-27 11:42

股東憂七股太陽能電廠汙染海洋 大同：規劃漁電共生

2018-06-27 11:33

6月消費者信心續降 投資股票時機跌最多

2018-06-27 10:55

日圓先生榊原英資分享日本亞洲策略：聯印堵中

2018-06-27 10:10

經部：風電躉購價將下降

2018-06-27 00:46

名家觀點／發展再生能源 不能急就章

2018-06-27 00:44

公司法修法 SOGO條款引爆綠營內部戰火

2018-06-27 00:11

財經觀點／風險管理、數位人才 企業雙鑰

2018-06-27 00:02

全台家戶人口數都越來越少 離島連江縣拿下全台第1 多

2018-06-26 22:12

台水擬延攬退休人員傳承經驗 降低漏水率

2018-06-26 20:37

經濟部：今年離岸風電 每度5.8元躉購價是高點

2018-06-26 20:34

用電量改寫今年第9高 亮供電吃緊黃燈

2018-06-26 18:48

租賃專法27日上路 保障300萬租屋族

2018-06-26 18:40

政院：SOGO案卓榮泰僅接受陳情 無權處理

2018-06-26 18:34

勞動部：96.27%企業 已足額提撥舊制勞退

2018-06-26 17:45

「核四不是一部車」 曾文生：先確定資產運用再攤提

2018-06-26 16:55

驚！全球人才短缺 台灣占第三…這三種缺最大

2018-06-26 16:38

租賃新法上路 花敬群：至少3家日商欲進軍台灣

2018-06-26 16:06

離岸風電躉購費率過高？經濟部：橘子跟香蕉不能一起比

2018-06-26 15:14

經部：今年電動機車銷量 衝5萬輛

2018-06-25 01:38
看更多

熱門文章

外資關鍵報告 台積、三星誰勝出？

2018-06-27 02:01

經濟解析／茂迪暫停南科長晶產線 太陽能產業發生什麼事？

2018-06-26 21:58

寒舍：賴英里因個人因素請辭董座

2018-06-27 18:10

趕快買？ 日圓先生：明年日圓會走強

2018-06-27 10:20

房市還在谷底 長虹李文造：買賣件數多不代表復甦

2018-06-27 11:20

租賃專法上路 房仲：房東房客都有新課題

2018-06-27 05:10

本土法人暗喻…台積似喬峰 遠勝慕容復

2018-06-27 02:01

太陽能掀起停產風暴 廠商突圍各出奇招

2018-06-27 02:01

民間牽線 兩岸重新搭橋攻5G

2018-06-27 02:01

聯發科攜阿里攻AI 傳捷報

2018-06-27 02:01

陸砍補貼衝擊 茂迪長晶廠停產

2018-06-27 02:01

日圓先生榊原英資：中美貿易戰會出現最終協議

2018-06-27 14:43

不用國產化 這二家業者也可拿每度5.8元購電價

2018-06-26 21:04

百年大同捍衛經營權 林郭文艷迎戰市場派

2018-06-27 09:18

海外網購將要實名認證 海關新制加強進口快遞貨物管理

2018-06-27 06:59

行李延誤賠1萬 國泰產：保戶回傳登機證3小時搞定

2018-06-27 05:55

西南海域可燃冰若開採 學者：可供台灣使用逾40年

2018-06-27 13:10

租賃專法上路 三家大型日企有意搶市

2018-06-27 00:42

聯發科兩路出擊 拚重返榮耀

2018-06-27 02:01

去年虧掉兩個股本引股東不滿 王雪紅：宏達電今年會賺錢

2018-06-27 02:01

房東加入包租代管 可減稅

2018-06-27 00:42

華航董座何煖軒：航空業面臨兩大挑戰

2018-06-27 13:33

獨／能源計畫只到今年 學者憂可燃冰開採喊卡

2018-06-27 14:12

公司法修法 SOGO條款引爆綠營內部戰火

2018-06-27 00:11

太陽能風暴／曾經輝煌…如今黯淡

2018-06-27 02:01

搶攻中國飲品市場 味全代工星巴克冷藏咖啡

2018-06-27 11:01

賴英里請辭寒舍董座 蔡伯翰接班機率最高

2018-06-27 19:51

70歲買投資型保單 明年起須錄音錄影

2018-06-27 00:11

勞工被資遣仍可續保勞保？項目一張圖告訴你

2018-06-27 13:53

蘋果第2支在印度製造手機 緯創開始量產

2018-06-26 22:08

全台家戶人口數都越來越少 離島連江縣拿下全台第1 多

2018-06-26 22:12

經部：風電躉購價將下降

2018-06-27 00:46

國泰世華廣設ATM 衝逾3700台 擠下台新當老二

2018-06-27 13:58

台積電中科7奈米廠擴建環差案 審查過關

2018-06-27 17:07

台幣連四貶…外資匯出減緩

2018-06-27 00:16

搶地！ 桃園中路標售 建商溢價46%得標

2018-06-27 14:38

哈日族快買 日圓先生：日圓明年會走強

2018-06-27 12:03

英業達獲惠普伺服器整機訂單

2018-06-26 22:08

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

展現宇宙無極限包容力 高階經理人天堂原來在永豐

2018-06-27 19:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top