國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



針對國營銀行13％年改爭議，台銀、土銀及輸銀工會宣布將罷工投標，立委江永昌認為，目前爭議焦點在現職員工退休後是否能維持行員48萬元、工員28萬元額度的13％優惠行存，財政部的方案是全數歸零，他則主張折衷降為3年定存加3％，希望雙方各退一步、達成共識。

配合年金改革政策，國銀銀行13％優惠存款改革也表定要在7月1日上路，財政部已將改革方案提報行政院核定。財政部高層說，13％改革不需修法，行政院指示最晚本周五出爐，「行政院怎麼核，財政部就麼做」，未來會繼續推動相關薪資結構改革的配套措施。

現行國銀銀行96年以前的年資計算領取的退休金，可存13％優存，上限500萬元，96年之後的年資，優存利率則降為銀行3年期定儲存款機動利率加計3％；另外，現職行員及工員在職時享有的48萬或28萬元13％優存額度，可保留至退休後繼續享有。

財政部擬定的13％改革方案，是比照公教人員年金改革，將退休金優存利率從13％分6年降至6％，但有33140元的樓地板限制。並取消48萬或28萬的13％優惠額度。

江永昌認為，現職人員的48萬或28萬元的13％優惠存款，屬於現職人員的員工福利，但也是退休待遇。

他認同工會要照顧年輕新進員工、為銀行留才攬才的主張，盡量不要降低現職員工的待遇，因此提出折衷方案，48萬或28萬元的額度可保留至退休後，但優存利率降為3年期定存加3％，「大概就是每月利息錢從5千元降到1千多元」。

至於96年以前年資的13％退休金降至6％，他認為這部分已經退無可退，工會也不反對。

江永昌說，工會的天職就是爭取員工的權益，我們不能要求他們退休金被砍還乖乖聽話，否則法令所賦予工會的團結權、協商權和爭議權將形同具文。工會要罷工是合理的，但罷工卻是大家都不願看到的結果。

「政府不能寸步不讓」江永昌分析，如果工會什麼都爭取不到，一定會遭受內部質疑和挑戰，有志之士會想取而代之，紛爭恐更難結束。