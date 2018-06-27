6月消費者信心指數 投資股票時機跌幅最大

2018-06-27 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布6月消費者信心指數（CCI），總指數較上月下降至83.82點，六項指標也全數下滑，尤以「未來半年投資股票時機」降幅最大，「未來半年國內物價水準」則持續下探，呈現嚴重悲觀。

6月消費者信心指數連續三個月下跌，包含投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機、就業機會及國內物價水準等六項指標，同樣連續三個月全面下挫。

觀察此次數據，跌幅最大的指標為「未來半年投資股票時機」及「未來半年國內就業機會」，尤其「未來半年投資股票時機」指數跌破100點而「偏向悲觀」；至於「未來半年國內就業機會」挫跌，則與五、六月適逢畢業潮有關，但指數仍維持「偏向樂觀」。

值得注意的是，「未來半年國內物價水準」指數持續下探至45.1點，創下十個月來新低，已經是「嚴重悲觀」水準。

中央大學台經中心研究員吳大任指出，由於近期能源價格高漲，加上時序邁入夏季，在油價、電價相繼上漲的情況下，民眾對於未來物價感到相對悲觀；「投資股票時機」雖然跌破轉折點，但6月指數97.4點，仍高於過去20年來的平均值75點，代表股市還不算差。

但吳大任也提醒，台灣經濟相當依賴出口，國際情勢若有變化，台灣都無法置身事外，如今美中貿易衝突急遽升溫，甚至牽連其他國家，倘若演變成全球貿易大戰，關稅壁壘高築，台灣將首當其衝。

至於年金改革對於消費者信心的影響，吳大任表示，6月「未來半年家庭經濟狀況」指數跌幅不大，可能是因為股市行情仍然不錯，投資獲利稍有平衡，但若未來股市表現不理想，年金改革對於消費者信心的影響將更為顯著，此為下半年的觀察重點。