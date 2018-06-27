新南向政策 陳副總統：助中小企業拓展新市場

2018-06-27 11:50 中央社 台北27日電



副總統陳建仁今天表示，中小企業是台灣經濟旺盛的活力泉源，政府將透過新南向政策，與東協、南亞等國家成為長遠經貿夥伴，協助中小企業拓展新南向市場。

陳副總統今天出席「2018 ICSB世界中小企業暨創業家年會」開幕典禮，他在致詞時表示，在台灣經濟與社會發展歷程中，中小企業是推升台灣經濟發展的重要支柱，對於提升台灣競爭力與包容性成長，扮演重要關鍵角色，而政府的任務就是加速中小企業轉型、升級，並進一步開發新市場。

「ICSB世界中小企業暨創業家年會」是全球最重要的中小企業國際交流組織，邀請各領域專家與業者，分享各國的中小企業政策，今年主題是「創新中小企業，再造世界」。

陳副總統表示，台灣是串聯亞太、東協與南亞市場的最佳據點，政府的新南向政策將持續協助中小企業開發新南向市場，具體做法包括：協助企業取得營運資金，並順應趨勢，輔導中小企業運用跨境電商網路與科技行銷，拓展新南向市場。

陳副總統表示，台灣的中小企業在過去數十年中持續蓬勃發展，並孕育出資訊通訊科技產業、精密機械等兆元產業，期盼這股量能可延續至下一個世代，藉由新創業者與年輕人的力量，運用人工智慧、物聯網、雲端運算，以及無人駕駛等新科技，打造出跨世代與國際級產業。

陳副總統強調，政府將持續推動五加二產業創新、持續強化區域經濟整合與拓展新南向市場，促進內需與出口成長。