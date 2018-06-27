日圓先生榊原英資分享日本亞洲策略：聯印堵中

2018-06-27 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



有日圓先生之稱的榊原英資今天(27日)在台北表示，經濟成長從東方開始，世界經濟重心已經再回到亞洲，他引用美國PWC的預測，到2050年，中國大陸GDP會是全球最大、估計可到60.7兆美元，排名第二的不是美國，是印度GDP到42.21兆美元，美國GDP的41.38兆美元，變成老三。

榊原英資今天應邀出席今周刊舉辦的「台灣大未來，亞洲新趨勢」高峰會，他在會中以英文發表演講。榊原一開始就提到，亞洲是全球最早的經濟重心，他說在19世紀之前，中國和印度的GDP就占達全球的16% ，當時美國GDP僅占1.8%，可見亞洲在當時已引領全球經濟發展，可惜後來因為「殖民主義」興起而衰退，經濟成長重心，自東邊轉到西邊，即自亞洲轉到歐美。

榊原英資說，日本在1950到70年代，經濟成長率達9.1%，新加坡、韓國、台灣及香港後來也都有高成長期，但自90年代起，亞洲的「中國和印度」崛起，尤其中國自計畫經濟轉型成市場經濟後，飛速成長。

但榊原英資說，印度的比較基期比較低，預期GDP可持續以7%高速成長，但中國的高速成長已告一段落，自2010年從近10%的高成長率降至7%到6%，今年GDP預估為6.5%。此外，中國人口也來到高原期，目前約有13.4億人口，但預測印度會在2025年超過中國人口、達16.6億人，再加上印度人口非常年輕，年輕人口多，勞動人口快速增加有利經濟成長。

雖然自90年代後，日本經濟成長率僅1%，有人說這是「衰退」。但榊原英資說，他認為，這代表「日本經濟成熟了」，因為日本經濟體規模已很大，日本人有富裕的生活，也認為這樣的經濟成長已夠了，大部分日本人都很滿意。榊原英資還說，日本首相安倍晉三希望將日本GDP拉高到2、3%，但其實「沒有必要」，他說，對成熟經濟體來說，刻意去拉高GDP是困難的，可能「會造成泡沫，且泡沫最終會破的」，若硬要追求，中長期的經濟成長可能會變更低。