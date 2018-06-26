全台家戶人口數都越來越少 離島連江縣拿下全台第1 多

2018-06-26 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台灣家庭人口「越來越少」。台灣房屋表示，內政部最新統計，全台家戶人口數持續下探，自1990年的4人，到2010年跌破3人來到2.96人，至去年只剩2.73人，已連續27年下滑。

根據統計，全台以基隆家戶人口數僅2.43人最低，但離島的連江縣家戶人口數還有4.51人，非常難得的拿下全國第1名，金門的家戶人口數也有3.44人。但台灣本島各縣市，除彰化縣還有3.31人之外，其他幾乎全都低於3人。至於台北市，家戶人口數最少的區域是中山區、僅2.3人，新北主要行政區中，以淡水區人口數最低、為2.27人。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，家戶人口的計算方式，是以一個行政區總人數除以總戶數。隨著少子化趨勢，台灣家戶人口數下滑已是定論，但也連帶影響購屋需求，即購屋坪數跟著縮小，許多新推案都是走「坪數小、房間少」的小宅路線，兩房和小三房成為都會區熱門產品。

張旭嵐指出，家戶人口數也反映家庭結構變化和區域房市特色，像新北家戶人口數最低的淡水區，因為房價低，吸引首購族買盤，移入者以單身或年輕小夫妻居多，因此家戶人口數持續遞減，台北市最低的中山區則是套房大本營，入住大多為單身人口，每戶人數最少。