經濟部：今年離岸風電 每度5.8元躉購價是高點

2018-06-26 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部26日首度評論，5.8元躉購價格將是短期高點，離岸風電躉購電價未來一段時間有機會下降。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

離岸風電競標開出2.2至2.5元／度的破盤價，是今（2018）年離岸風電5.8元躉購價格一半不到，市場譁然。經濟部26日首度評論，5.8元躉購價格將是短期高點，離岸風電躉購電價未來一段時間有機會下降。

經濟部次長曾文生今日召開記者會，首度對近期開出2.2至2.5元／度競標價格發表評論，代表台灣在綠電發展有很大的可能性與機會。至於2.2元／度是否為我國離岸風電價格最低價，則要視未來風機技術發展，以及風場條件而定。

他表示，遴選躉購價和競標價是「橘子」與「香蕉」，兩件事不能比的；遴選肩負了國內風電產業發展的任務；歐洲推動離岸風電發展，皆是先採遴選躉購、再競標的作法，並逐漸朝深水區開發，也是歷經十多年發展才開出約2.3元／度（如英國）的競標價，也就是說，因基礎設施建置及技術成熟，使得競標價格下降。

而我國是採「遴選躉購、競標」雙軌進行，他進一步表示，因我離岸風電基礎設施尚未完備，且未建構國內本土產業鏈，設置成本相對較高，遴選獲選開發者透過躉購費率誘因，肩負國內產業關聯性義務，如水下基礎、電力設施、海纜、海事工程及風機關鍵零組件等，且負有協助完備國內基礎設施之義務等。而競標則完全不用負擔風電國產化的義務。

他進一步分析，離岸風電價格會隨時間呈現V型走勢，亦即躉購價格持續下滑，出現競標價的低價；之後，因離岸風電往深水區開發，開發成本會較高，但另方面風機技術成熟，效率又會較高，有助於降低成本，兩個因素交互作用，決定之後競標價格。

因此，他表示，2.2元／度的競標價是否為最低價，是否會反彈，這要尊重市場機制。

經濟部現已完成我國2025年之前離岸風電5.5GW裝置容量，若能完成，每年約可提供198億度潔淨電力。未來，離岸風電將逐漸朝深水區開發，下階段區段開發規畫預計明年啟動，預計會採競標制度。