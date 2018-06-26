四因素助攻 5月零售額增5.7%

2018-06-26 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



報系資料照片 分享 facebook 經濟部統計處昨（25）日公布5月商業統計，受惠進口車大賣、涼夏家電熱銷、股價上萬點效應，加上油價續高等四個因素，5月零售業營業額為3,565億元，年增5.7%，表現優於預期。

經濟部上個月原本預估，5月零售業營業額增速為2.5%。統計處副處長王淑娟表示，事實上，零售業營收今年來表現都不錯，累計今年1到5月的營業額已逾1.7兆元，年增4.7%，增速為過去七年以來最高。

經濟日報提供 分享 facebook 經濟部預測6月的零售業營業額仍將維持正成長，增速約為5.5%。但預計下半年的成長動能會減緩。王淑娟表示，零售業營業額優於預期的重要貢獻第一是進口汽車大賣；按掛牌數統計，今年5月進口車掛牌數年增逾一成，但國產車年減6.1%，但進口車單價通常比較高，因而對汽機車零售營業額的貢獻很大。今年5月，汽機車零售業年增5.5%。

第二、資通及家電設備業營業額表現不俗。王淑娟說，去年上半年受到第1季暖冬效應影響，資通家電設備零售表現平平，但今年以來走勢顛倒，除了冬季電器銷售正常，夏天也提早在5月到來，氣溫飆高，涼夏家電買氣走高，5月資通及家電設備業營業額近三百億元，年增率達到「二位數」。

第三、家庭器具及用品業也是二位數成長；王淑娟表示，業者反應，今年母親節檔期的珠寶、鐘表買氣比去年好很多，該項營業額成長也達12%；推判可能與股市萬點的財富效應有關。

最後，因國際油價維持在高檔，5月燃料零售營業額也因此走高。