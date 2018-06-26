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名家觀點／排富也有基礎建設

2018-06-26 02:02經濟日報 陳冲

「太不公平了，公托居然排富，小孫子怎麼辦？」，這是同學群組中有人拋出的訊息。經過大夥一陣關心，原來是家中小孩滿二歲後想進入幼兒園，經家長苦心訪查，認為公托（包括公立國小附設與市立幼兒園）比私托理想，而出乎群組其他成員意外的是，此一結論倒非因價格因素使然，而是對私托師資及環境信心的不足。

這位同學因家中響應人口政策，育有「幼兒三人」，符合「優先」錄取公托的資格，喜不自勝，但魔鬼藏在細節裡，仔細閱讀公托招生公告後，發現在辦法的備註欄內對符合優先錄取「設有排富限制…父母雙方最近一年綜合所得稅率須未達20%以上」，這位祖母級的家長極為失望，乃在群組中抱怨，一時之間各組員除表達安慰外，也紛紛就公托/私托孰優孰劣各依經驗熱烈討論。

公托私托的差異，乃至小學減班後師資投入幼教等問題，已有許多討論，倒是對道貌岸然的「排富」限制，卻少有著墨。近十年來各級政府流行在行政措施中植入「排富」一詞，聽來正義凜然，平衡差距，又可爭取選民好感，誰曰不宜？但多數政治人物只求能在「本人照顧弱勢」的大纛下爭取形象加分，對應否排富、以及如何排富其實並無深入的了解。

事實上政府各單位在執行排富時對誰富誰窮，並無概念，通常會採用兩種認定標準：其一以不動產狀況為憑，其二則以收入為準。前者誤認有房地就有負擔能力，這是搞不清存量與流量、分不清Solvency與Liquidity的差別，類似誤解俯拾皆是，5月開徵的房屋稅，地方政府恣意提高稅額，就是誤以為房屋會產生正向的現金流所致。所幸在公托入學時，市政府並未採取此種認定方式。至於後者，表面上收入可以代表現金流入，但所謂所得稅率20%以上，亦只不過意謂家庭年收入超過110萬元，試想以目前私托每年平均16萬觀察，原先「幼兒三人」可優先錄取公托的家庭，光是三份私托學費就去掉四成四，還要應付生活費用及每年上調的房地稅、所得稅，訂此標準的人，還真應了一句市井閒話「沒知識也要有常識」。

進一步言，排富用報稅收入為準，在歷來經濟雙元化即地下經濟盛行的台灣，就不是好辦法。我一向不贊成凡事排富，其實是質疑以財稅資料中心的報稅資料進行認定。就台灣綜合所得稅的結構言，全台850萬家戶，報稅戶不到600萬戶（理論上應超過家戶數），其中申報免納者又超過202萬戶，簡言之，全台有超過一半的家庭未納綜所稅，這其中容有真正低收入者，但也有雙元化經濟下的漏網之魚，以此為排富標準，是否信而有徵？更何況在剩下不到半數的納稅戶言，是由1/4納稅戶負擔九成的所得稅，這些所謂富人其實負擔不輕，而由薪資所得占整體所得七成的比例觀察，所謂富人又多是受薪階級，這些誠實納稅的辛勤工作者，結果反而成為小恩小惠（例如：公托入學）的排富對象，是否公平？「繳稅有份，小惠無門」恐怕是在號稱公平正義的旗幟下又創造另一種不公不義。

有限的供給資源（公托數量少），面對超額的需求，本就是一項難題，早期經濟學者曾以「十人五瓶水」來詮釋資源的分配，市政府的公托招生公告中其實已考慮到資源分配的各種選項（包括：抽籤），何必又加入不易執行、易啟爭議的排富？何況國內動輒採取排富，其中不無民粹討好意味，其實重點不應僅是排富與否，而是要建立排富所需的infrastructure，簡言之，就是有所得就要課稅（包括證券交易所得、財產交易所得、外匯操作所得等），這種基礎建設也許不「前瞻」，但在布建過程中，許多不公不義的事，恐怕就已迎刃而解。（作者是東吳大學法商講座教授、新世代金融基金會董事長）

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