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國內勞動力日益不足　童子賢警告：台灣十年內沒有外勞

2018-06-25 23:29聯合報 記者周志豪╱即時報導

我國步向高齡化國家，未來長照人力需求孔急。在國人勞動意願不高下，外勞將成重要勞動力補充來源。但和碩董事長童子賢今天晚間對外國外勞聘任提出警訊，表示未來在輸出國供給面減少、鄰近地區需求面增加下，大膽預言「台灣十年內將沒有外勞」。

由科技人成立的玉山科技協會今天晚間在台大醫院國際會議中心舉辦「玉山小聚」活動，並由童子賢與國民黨台北市長參選人丁守中就「台北智慧城市規劃與發展」專題演講與對談。

童子賢在回應智慧城市規劃對長照服務的貢獻時，突然表示，台灣聘雇的外勞市場面對供給面與需求面夾擊，他大膽預言，「台灣十年內將沒有外勞」，這一點要非常謹慎。

童子賢表示，東南亞外勞市場近來面對「需求面增加」情形，在當前台灣對外勞薪資「這樣那樣」的情況下，過去沒有開放外勞的中國大陸，現在開放輸入後，直接用人民幣買走過去在台灣、香港長期訓練過外勞，服務會很好用。

而就連已屬高齡化社會的日本，也一改過去勞動政策，開放外勞輸入。童子賢說，現在對於外勞需求，不是只有台灣有，日本、上海、北京也開始競爭這些需求，台灣可輸入外勞人利勢必大幅減少。

此外，外勞的供給面近年來也逐漸減少。童子賢表示，十年前越南、菲律賓國民所得約600至800美元，最近越南已達2600美元，菲律賓2970美元，國民所得逐漸步向台灣前總統李登輝執政中期國民所得，試想當時李登輝會讓自己國民到國外當外勞？

童子賢預測，越南未來三至五年就會宣布停止大批量的勞動力，不再有整個國家政治輸出勞動力情形，頂多有像是個別護士應徵到國外去，外勞輸入來源將大幅縮減。

丁守中則表示，若他當選台北市長，將推動「志工服務時間銀行」，在各社區、社團中，用區塊鏈「寄存寄點」，以後社區中有人照顧其他人一百小時，在同一社區中的人也可回報照顧。

丁守中說，根據統計，目前65歲以上老年人口，84%以上身體機能都很好，只有16%需要照顧，「志工服務時間銀行」制度可讓年輕的老人照顧年老的老人，解決長照勞動力不足問題。

和碩董事長童子賢今天晚間對外國外勞聘任提出警訊，表示未來在輸出國供給面減少、鄰近...
和碩董事長童子賢今天晚間對外國外勞聘任提出警訊，表示未來在輸出國供給面減少、鄰近地區需求面增加下，大膽預言「台灣十年內將沒有外勞」。記者周志豪／攝影
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和碩董事長童子賢今天晚間對外國外勞聘任提出警訊，表示未來在輸出國供給面減少、鄰近...
和碩董事長童子賢今天晚間對外國外勞聘任提出警訊，表示未來在輸出國供給面減少、鄰近地區需求面增加下，大膽預言「台灣十年內將沒有外勞」。記者周志豪／攝影
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外勞童子賢國民黨
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