賴清德：CPTPP練兵中 目標第二階段快速加入

2018-06-25 22:37 中央社 台北25日電



行政院長賴清德。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德今天說，行政院將台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）列重大政策，目前正在演練，希望CPTPP第二階段邀台灣加入時，台灣可不用花太多時間就快點加入。

美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，由日本帶領總計11個成員國完成CPTPP（又稱TPP11）談判，3月在智利簽署，成員國有澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南。

賴清德晚間出席中華民國工商協進會新一屆理監事晚宴時表示，政府將拚經濟列最優先工作，包括他主持加速投資台灣專案會議、推動加薪減稅與鬆綁法令，積極解決企業擔憂的5缺（缺地、缺才、缺工、缺電與缺水）問題。

CPTPP部分，他說，關稅問題常讓本國投資企業面臨經營困難，如果無法突破障礙、加入區域經濟，擔心企業恐怕無法根留台灣，對台灣打擊很大，他要求負責督導的行政院政務委員鄧振中，比照CPTPP的要求，針對法律、政策等各方面要求各部會演練，目標是希望當CPTPP第一階段已完成，第二階段邀台灣時，可不用花太多時間就能加入。

企業最關切的缺水、缺電等問題，賴清德表示，水資源部分，政府採取開源、節流、調度與備援等4策略，維持供水穩定，如石門水庫除供應桃園地區，也能供應新竹科學工業園區用水；而高雄的水也能解決台南用水問題，讓水的問題不會成為企業投資障礙。

供電穩定方面，他說，目前備轉容量率約6%，明年起包括林口、通宵與大林電廠新機組會陸續加入併聯發電行列，目標明年備轉容量率10%，備用容量率15%，電也不會是問題；另外，台灣目前正積極推動再生能源，風力、太陽能也正發展中，也積極推動小水力與地熱發電，估計再生能源占比達12%到15%，不會有缺電問題。

兩岸議題上，賴清德表示，台灣是相當特殊的國家，在國家認同上產生分歧，這是其他國家沒有的現象，兩岸應求同存異，以和解取代對抗，以對話取代封鎖，藉交流、對話增近彼此了解、理解、諒解、和解並和平發展，希望未來中國問題不再是台灣內部分歧的原因，而是台灣團結一致的理由。