以色列權威機構YEDA來訪 兩國生醫合作現契機

2018-06-25 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



台以生醫合作有望，貿協搭橋。外貿協會今（25）日宣布，在該會董事長黃志芳促成下，以國權威研究機構魏茨曼科學院(Weizmann Institute of Science)旗下技轉中心YEDA將來台尋求合作夥伴，並將促成台灣生醫公司與全球產業領域的授權合作。

貿協指出，此活動對我國生醫製藥廠商來說，除了國際大藥廠的資源挹注與合作，透過YEDA50年的技轉經驗，尤其是在國際專利申請與保護上，YEDA已經耗資5億美元在相關智慧財產權的保護，對此議題相當有把握，將有機會協助我國廠商加快產品上市與商業化的進程，貿協將具體協助未來台灣產業與這些以色列尖端科技企業可合作產生的可能性。

以色列的魏茨曼科學院為世界知名研究機構，研發能量雄厚且培養出多位諾貝爾獎得主，YEDA為其技轉中心，負責將研究成果商業化，為以色列最重要產學界橋梁之一。

過去六年來，YEDA授權的產品已創造約3,000億美元的營收（約新台幣9兆元）。YEDA一直很看好台灣的生技製藥發展潛力，認為目前台灣有多家大企業、數百家中小型企業或單位投入生醫製藥的研發與製造，在全球來說是很好的表現。

外貿協會董事長黃志芳今年5月率企業高階代表團，前往以色列參訪高科技與新創企業時，即邀請YEDA來台，向我國業界介紹其服務，期待能進一步促成台以生命科學實際合作。

YEDA首席財務長Meir Fast將於6月28日與我商舉辦座談會，說明以色列生物科技發展現況、策略、模式，以及該公司經營方式，隨後於6月29日將進行一對一洽談。據悉，已經有不少生醫公司報名此次活動。