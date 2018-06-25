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央行：我國基本工資仍有上調的空間

2018-06-25 05:54聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

央行最新報告指出，以國際比較觀察，我國基本工資仍有上調的空間；調升基本工資不會影響就業，有助改善所得分配，甚至可提升需求促進經濟成長。基本工資若提升，預估受惠人數200萬人，主要受惠族群是女性、年輕人及製造業勞工。

央行總裁楊金龍表示，央行在促進金融穩定、健全銀行業務、維護幣值穩定等目標下，還有協助經濟發展的責任；勞動市場影響物價與經濟發展，因此央行十分關注勞動市場。

楊金龍指出，我國正推動最低工資法立法，因此央行研究各國最低工資制度及相關規定，並提出建議，提供勞動部參考，但勞動部不必然會採納。

央行表示，不論以最低工資相對薪資中位數比率，或相對平均薪資比率等指標來觀察，目前我國與國際比較尚屬居中，顯示該比率仍有調升空間，因此合理適度調高基本工資對於強化勞工生活保障應有助益。

根據台大經濟研究所盧其宏的研究，我國2007年7月調整基本工資，使低薪者所得明顯提升，與其他薪資階層的薪資差距縮減，對就業未發現不利影響。國外也有實證研究指出，調升最低工資對就業幾無負面影響且可改善所得分配。

諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（Joseph Stiglitz）、國際貨幣基金會（IMF）及國際勞工組織（ILO）更認為提高最低工資不但領最低工資的勞工受惠，領略高於最低工資的勞工也會加薪，可促使消費支出增加，提升需求及就業，有利促進經濟成長。

央行評估，基本工資若增加，將影響約200萬勞工。這些受影響勞工中，女性人數略多於男性，以24歲以下占比16.4%最高，以行業別來看則以製造業占多數。

中央銀行最新報告指出，以國際比較觀察，我國基本工資仍有上調的空間。圖為央行總裁楊...
中央銀行最新報告指出，以國際比較觀察，我國基本工資仍有上調的空間。圖為央行總裁楊金龍。本報資料照片
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央行基本工資薪資

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