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電動車商機／總統訪富田 挺國產廠商

2018-06-24 01:35經濟日報 記者宋健生／苗栗報導

蔡英文總統（右）在富田電機董事長張金鋒（中）陪同下，實地了解電動車動力馬達的製造...
蔡英文總統（右）在富田電機董事長張金鋒（中）陪同下，實地了解電動車動力馬達的製造過程。 富田╱提供
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富田電機銅鑼科學園區一期新廠昨（23）日落成營運，總統蔡英文特別前往祝賀，她宣示：政府將全力推動電動車產業在台灣發展。

蔡總統指出，富田在銅鑼科學園區將打造國內最大電動車動力系統製造基地，希望未來能藉此邀集更多相關供應鏈廠商進駐，發揮產業群聚效應，一起推動汽車產業電動化、國產化目標。

竹科管理局長王永壯表示，銅鑼科學園區未來除建構支援半導體產業發展關鍵園區，也將作為智慧機械與車用電子研製基地，隨富田進駐，後續將積極引進電動車相關組件及設備商，讓產業聚落快速成形。

富田是電動車動力馬達製造龍頭，昨天同步歡慶30歲生日，包括經濟部長沈榮津、國策顧問何美玥、苗栗縣長徐耀昌、中鋼董事長翁朝棟及特斯拉代表等近千人到場祝賀。總部在神岡豐洲工業園區的富田，公司資本額3.35億元，員工280人，去年營收13.6億元，每股純益逾8元，獲利表現亮眼。

富田規模雖不大，但在全球電動車業界卻赫赫有名，目前為電動車領導品牌特斯拉（Tesla）最大的動力馬達生產基地，每年供應超過22萬顆動力馬達給特斯拉，另外美國知名電動越野機車品牌也是大客戶。

富田董事長張金鋒說，目前富田在銅鑼園區共使用7.5公頃土地，其中一期新廠占地三公頃，共投資5億元興建二棟生產廠房及一座特斯拉電動車快充站，規劃年產50萬顆電動車馬達。

電動車特斯拉

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