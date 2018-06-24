5月景氣燈號27日發布 有望連四綠

2018-06-24 00:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



國發會將於27日發布5月景氣對策信號，雖然多項構成指標仍未公布，但由於4月綜合判斷分數躍升3分來到26分，在各項數據沒有明顯衰退的情況下，景氣燈號「連四綠」的機率頗高。

觀察5月指標，股價指數雖仍穩守萬點之上，但去年同月已近萬點，年增率僅約8%，分數不增也不減；按新台幣計算的海關出口值年增率12.6%、機械及電機設備進口值年增率5.2%，分數也均未變動；貨幣總計數M1B年增率6.35%，可望為綜合判斷分數加一分。

我國景氣於2014年10月攀抵高峰後，進入第14次景氣循環收縮期，並於2016年落至谷底，目前正處於第15次循環的擴張期，然而擴張程度欲振乏力，這段期間也未曾亮出紅燈或黃紅燈，僅在綠燈或黃藍燈之間交替變換。

若再觀察研判景氣趨勢重要依據的領先指標、同時指標，4月已經連續第五個月雙雙下跌，顯示當前國內經濟雖是溫和擴張，成長力道卻仍有待加強。

國發會官員指出，二者在這段期間內的累計跌幅僅有1.41%、1.8%，代表經濟溫和擴張，只是成長力道確實不夠強勁，並非悲觀的訊號。

元大寶華綜合經濟研究院也將27日發布今年景氣預測，儘管美中貿易戰的隱憂如影隨形，但董事長梁國源明確表示，此次預測不會下修經濟成長率。

由於首季經濟成長優於預期，加上國際經濟表現穩健，在外需持續成長、內需轉趨熱絡的情況下，行政院主計總處5月底上修今年經濟成長至2.6%，較前次（2月）預測增加0.18個百分點。

元大寶華則指出，我國首季經濟成長率連續三季高於3%，國際景氣可望持續和煦，但近來許多數據顯示，未來國際景氣不易進一步加溫，主要央行貨幣政策寬鬆程度逐漸降低，加上美中貿易戰的疑慮揮之不去，都為前景埋下不安變數。

元大寶華3月預測全年經濟成長率為2.4%，梁國源強調，今年已經過了一半，前二季的經濟成長不錯，下半年則因為比較基期偏高的關係，表現將略顯失色，但全年平均起來仍會比原先好。