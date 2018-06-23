親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金曲29／阿妹、安那走紅毯 網友毒舌：阿達一族帶著安娜貝爾！

因應退休潮 台電12月將招考700人

2018-06-23 18:03聯合報 記者高詩琴╱即時報導

台電今天表示，近年來因應企業化經營與補充退離人力，持續招考新進人員，規劃於今年12月辦理本年度第二次新進僱用人員甄試，預定招考700多名僱用人員。招考類別以配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等為主。

台電近年多次大規模招考，台電表示，台電未來10年將有三成五員工陸續退離。為了強化核心技術傳承，持續廣招新血以補充核心人力，歡迎有志從事電力事業的高中職以上學校畢業者踴躍報考。

台電指出，台電2016年初成立事業部邁向企業化經營，2017年初電業法修法後更面臨能源轉型及綠電開放等電業經營的挑戰。為了掌握改革契機以增加競爭力，活化人力資源是當前持續積極努力的目標。

台電表示，甄試簡章將於8月23日上網公布，並訂於12月23日於全國4個考區共同舉行筆試。請有意報告者上網查詢

去年考上「機械運轉維護」僱用人員的謝濱吉表示，電廠的工作性質既特殊又具挑戰性，例如巡檢運輸煤灰的設備時，由於煤灰餘溫甚高，必須短時間內在攝氏約50度的高溫中檢修設備，常常待不到幾分鐘便大汗淋漓。儘管工作不輕鬆，樂觀的他仍笑說：「跟以前的工作比，不算辛苦。」

謝濱吉說，在台電工作的最大收穫，是學習許多電力的專業知識與技術，而這些專業是外人所接觸不到的。謝濱吉也鼓勵有志者踴躍報名台電招考，他觀察發現，第一線現場技術人員正進入退休潮，年輕世代更要努力學習、做好接班準備。

台電高溫

相關新聞

台電積極換血 12月招考逾700人

2018-06-23 14:13

台持續爭取鋼鋁關稅豁免 美尚未給答案

2018-06-23 13:44

移工團體：仍有仲介強迫收「買工費」

2018-06-23 12:56

去年外勞逃跑率 15年來最低

2018-06-23 12:55

離岸風電決標出現破盤價 龔明鑫：樂見此趨勢

2018-06-23 12:47

最低工資專法訂定 央行獻策3大方向

2018-06-23 11:22

美鋼鋁關稅國家豁免 鄧振中：持續爭取中

2018-06-23 09:04

離岸風電競標／漂亮的價格 美好的開始

2018-06-23 01:48

離岸風電決標 出現破盤價

2018-06-23 01:48

股東質疑降壓違法 台電澄清

2018-06-23 00:34

陸苯乙烯反傾銷稅 我稅率低於美韓

2018-06-23 00:23

財經觀點／產業轉型 老闆要有轉行的打算

2018-06-23 00:23

離岸風電得標價腰斬 低於預期的5元

2018-06-23 00:00

離岸風電競標出爐 落選業者：價格令人震驚

2018-06-22 21:56

工程會組改分拆業務惹議 工程會：再討論

2018-06-22 21:54

離岸風電今開標 沃旭取得920MW成最大贏家

2018-06-22 20:55

離岸風電競標出爐 2外商以每度2.2至2.5元得標

2018-06-22 19:55

台灣西南海域鑽獲可燃冰 再生能源新希望

2018-06-22 19:42

美中掀貿易戰 長榮航：趁緩衝期搶空運艙位

2018-06-22 19:38

台電控管成本有成 去年稅前盈餘231億元

2018-06-22 19:36

離岸風電今開標！價格2.2元至2.5元 不到躉購費率一半

2018-06-22 19:27

美國商會爭取 員工符合3條件得不適用勞基法工時限制

2018-06-22 18:16

5月失業率3.63% 主計總處：勞動市場情勢大致穩定

2018-06-22 16:43

防職災！員工達200需雇特約醫護員 業者不改可開罰

2018-06-22 15:47

200人以下企業提前聘僱醫護 補助3成薪

2018-06-22 14:08

中油與美Cheniere 簽署25年液化天然氣採購前約

2018-06-22 13:57

Line Pay卡年刷千億 在台募資卻踢鐵板

2018-06-22 09:54

每月成長兩萬用戶！TaxiGo活用LINE 創叫車新平台

2018-06-21 10:44

爆假交易？總統表哥：我不會占人便宜

2018-06-20 15:55

5000億孵不出一隻獨角獸 踢爆國發基金撒錢亂象

2018-06-15 13:59

上網投保好輕鬆 中信銀智選保平台 旅平險、年金險、壽險、汽機車險一次搞定

2018-06-18 18:00
看更多

熱門文章

離岸風電競標出爐 落選業者：價格令人震驚

2018-06-22 21:56

離岸風電競標出爐 2外商以每度2.2至2.5元得標

2018-06-22 19:55

離岸風電競標／漂亮的價格 美好的開始

2018-06-23 01:48

虛擬幣退燒 台積挖礦訂單恐腰斬

2018-06-23 01:47

離岸風電決標 出現破盤價

2018-06-23 01:48

國人投保率達246.04% 過半保費在買利變型保單

2018-06-23 06:52

台電積極換血 12月招考逾700人

2018-06-23 14:13

離岸風電今開標！價格2.2元至2.5元 不到躉購費率一半

2018-06-22 19:27

郭董四兩撥千斤 妙回阿土伯政治話題

2018-06-23 01:47

離岸風電今開標 沃旭取得920MW成最大贏家

2018-06-22 20:55

離岸風電得標價腰斬 低於預期的5元

2018-06-23 00:00

兆豐銀 高層人事大搬風

2018-06-23 00:11

離岸風電今開標後藍圖底定 敲定7商開發12座風場

2018-06-22 20:54

鴻海轉型 航母轉彎…郭台銘5年內不退休

2018-06-22 23:43

離岸風電決標出現破盤價 龔明鑫：樂見此趨勢

2018-06-23 12:47

被動元件缺貨 大數據預知

2018-06-23 01:47

被動元件飆升 仁寶代工價喊漲

2018-06-23 01:47

仁寶喊漲代工價 反映零組件上漲成本

2018-06-22 22:19

最低工資專法訂定 央行獻策3大方向

2018-06-23 11:22

台灣西南海域鑽獲可燃冰 再生能源新希望

2018-06-22 19:42

第一、合庫、華南金 出招拚成長

2018-06-23 00:11

浩鼎內線案拚轉機 副總統證詞曝光

2018-06-22 20:51

鴻海轉型 郭董五年內不言退

2018-06-23 01:47

銀行業者提醒 央行可能升息

2018-06-23 00:11

房市回溫 新增房貸衝高

2018-06-23 00:11

長榮航乘兩順風 看旺業績

2018-06-23 01:47

美鋼鋁關稅國家豁免 鄧振中：持續爭取中

2018-06-23 09:04

台泥擬募400億 擴大海外投資

2018-06-23 01:47

機器人聯網 鴻海要省80％人力

2018-06-23 01:47

友訊吹號 反攻智慧家庭

2018-06-23 00:01

股東質疑降壓違法 台電澄清

2018-06-23 00:34

新台幣連2貶 續創逾8個月低

2018-06-22 19:34

台積電除息前夕 外資賣超自營商買超

2018-06-22 21:55

英特爾CEO空窗 有利台積超車

2018-06-23 01:47

太陽能需求不如預期 碩鑽前5月虧損

2018-06-22 21:54

財經觀點／產業轉型 老闆要有轉行的打算

2018-06-23 00:23

工程會組改分拆業務惹議 工程會：再討論

2018-06-22 21:54

開發金先併中壽 再評估海外

2018-06-23 00:31

清大AI助旺宏 優化晶圓廠冰機運轉節電效益

2018-06-23 12:30

仁寶啟動世代交替 翁宗彬將升總座

2018-06-23 01:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top