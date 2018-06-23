因應退休潮 台電12月將招考700人

2018-06-23 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



台電今天表示，近年來因應企業化經營與補充退離人力，持續招考新進人員，規劃於今年12月辦理本年度第二次新進僱用人員甄試，預定招考700多名僱用人員。招考類別以配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等為主。

台電近年多次大規模招考，台電表示，台電未來10年將有三成五員工陸續退離。為了強化核心技術傳承，持續廣招新血以補充核心人力，歡迎有志從事電力事業的高中職以上學校畢業者踴躍報考。

台電指出，台電2016年初成立事業部邁向企業化經營，2017年初電業法修法後更面臨能源轉型及綠電開放等電業經營的挑戰。為了掌握改革契機以增加競爭力，活化人力資源是當前持續積極努力的目標。

台電表示，甄試簡章將於8月23日上網公布，並訂於12月23日於全國4個考區共同舉行筆試。請有意報告者上網查詢。

去年考上「機械運轉維護」僱用人員的謝濱吉表示，電廠的工作性質既特殊又具挑戰性，例如巡檢運輸煤灰的設備時，由於煤灰餘溫甚高，必須短時間內在攝氏約50度的高溫中檢修設備，常常待不到幾分鐘便大汗淋漓。儘管工作不輕鬆，樂觀的他仍笑說：「跟以前的工作比，不算辛苦。」

謝濱吉說，在台電工作的最大收穫，是學習許多電力的專業知識與技術，而這些專業是外人所接觸不到的。謝濱吉也鼓勵有志者踴躍報名台電招考，他觀察發現，第一線現場技術人員正進入退休潮，年輕世代更要努力學習、做好接班準備。