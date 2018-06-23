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離岸風電決標 出現破盤價

2018-06-23 01:48經濟日報 記者江睿智／台北報導

離岸風電決標價格大出意外，不僅大幅低於外界預期，也比台電售電費率2.6元更低。 ...
離岸風電決標價格大出意外，不僅大幅低於外界預期，也比台電售電費率2.6元更低。 報系資料照
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我國綠能開發的重頭戲-離岸風電競標案昨（22）晚決標，結果由加拿大北陸電力（NPI）和新加坡商玉山能源合組的團隊，以及丹麥商沃旭能源兩組外商、共四個離岸風場獲選，總計容量達1.664GW，獲選競價價格為每度2.2245~2.5481元，預計2025年完工併聯。

經濟部昨日公布離岸風電決標價格大出意外，不僅大幅低於外界預期的5元以下，也比目前台電售電費率2.6元更低，代表著台灣離岸風電價格與國際價格逐漸接軌。

經濟日報提供
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官員表示，離岸風電競標決標價格為每度2.2245~2.5481元，是指業者在2024年、2025年完工併聯的收購價格，也就是六年後的收購價，購電合約則長達20年。

根據經濟部規劃，推動離岸風電裝置容量在2025年達到5.5GW，經濟部4月30日公布第一階段的離岸風電遴選結果，共七家廠商、十風場獲選，將配合台電既有及新增併網量建置，總裝置容量約3.84GW；剩餘1.664GW容量則將透過競價方式釋出，昨晚決標。

這次競價，係由開發業者自行評估2024至2025年完工的技術發展、硬體設施及成本趨勢等因素後，提出躉購價格，價低者可全拿，且無附帶條件，也不需承擔國產化任務，因此，具技術優勢者得價格競爭取得標案，也就出現全為外商天下的結果。

這次競標計有七家開發商、12個離岸風場，投標爭取1.664 GW競價容量，包括上緯與麥格理等合組的海鼎團隊、丹麥離岸風電龍頭沃旭、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、加拿大北陸電力（NPI）及新加坡玉山能源合組的海龍團隊、亞泥、台電、綠色電力等都有參與。離岸風電競標於昨日晚間7點結束，最後由海龍團隊以每度2.2245~2.5025元得標0.744GW，沃旭以每度2.25480元~2.5481元得標0.92GW。

【記者江睿智／台北報導】經濟部推動離岸風電告一段落，丹麥商沃旭能源是最大贏家。沃旭能源昨(22)日表示，之前透過遴選取得900 MW併網容量，擁有相對高的躉購電價，將有助於建立本地供應鏈並使其更加成熟；預期2023年時投資成本及風險將顯著降低，例如採用更大型的風機，能提供更具競爭力的價格。

4G離岸風電經濟部

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