離岸風電競標出爐，2家外商以每度2.2至2.5元得標

2018-06-22 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部離岸風電競標今日決標，由加拿大北陸電力（NPI）及玉山能源團隊及丹麥沃旭共計2家開發商、4個離岸風場獲選，總計容量達1,664 MW， 預計2025年完工併聯容量1,664MW，獲選競價價格為新臺幣2.2245至2.5481元/度。

經濟部公告，獲選的風場及價格如下：

1. 海龍二號籌備處，獲配容量232 MW，價格2.2245元/度

2. 海龍三號籌備處，獲配容量512 MW，價格2.5025元/度

3. 大彰化西南籌備處，獲配容量337.1 MW，價格2.5480元/度

4. 大彰化西北籌備處，獲配容量582.9 MW，價格2.5481元/度

經濟部今(22)日完成離岸風電規劃場址競價開價作業，並邀請競價申請人全程參與，本次計有7家開發商 (12個離岸風場)申請爭取1,664 MW競價容量。

經濟部表示，這次競價係由開發業者自行評估2024至2025年完工之技術發展、硬體設施及成本趨勢等因素後，提出躉購價格競價，獲選業者後續須依競價價格及完工期程，如期如質完成風場建置。

經濟部表示，離岸風電遴選作業已於今年4月完成並公佈遴選結果，藉遴選機制納入「產業關聯效益」項目，要求遴選獲選業者須於規定期限內，提出具體產業關聯執行方案並經本部工業局完成審核，除獲取潔淨電力外，更將穩健有序帶動國內既有製造業及服務業轉型，促進本土能源供應鏈發展，以創造更大產值與更多就業機會，並帶動整體經濟發展，再續以競價機制，於遴選機制帶動國內離岸風電產業發展的基礎上，提升能源供給並降低財政負擔。

經濟部表示，政府規劃離岸風電至2025年達5.5GW設置容量已全部分配完畢，各年度開發業者及建置風場均已確定，經濟部將與開發業者共同合作，加速相關行政作業及完備基礎設施建設，如期如質完成離岸風電建置目標，打造臺灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落。

經濟部積極推動離岸風電發展，已藉示範獎勵階段成功商轉我國首批離岸示範機組、樹立典範案例里程碑；第2階段潛力場址則採「先遴選、後競價」方式，俾兼顧再生能源推動與國家財政負擔之平衡。未來於2025年累計設置5.5 GW離岸風場，累計共將創造投資額達新臺幣9,625億元，累計創造約2萬個就業機會，同時帶動年減碳量達1,047萬噸，約相當於26,926個大安森林公園年減碳量，將有利於實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等政策願景。