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台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

台灣西南海域鑽獲可燃冰 再生能源新希望

2018-06-22 19:42中央社 台北22日電

2025年要落實非核家園，尋找替代能源迫在眉梢，台灣與法國的聯合探勘團隊日前在台灣西南海域首度鑽獲可燃冰，且含量豐富，為台灣自產的再生能源找到新出路。

科技部及經濟部地調所補助的相關計畫成果指出，台灣西南海域擁有豐富天然氣水合物賦存量。

中央大學教授林靜怡所執行第二期能源國家型科技計畫(NEP-II)地熱與天然氣水合物主軸項下，透過科技部所補助的「台灣西南海域天然氣水合物賦存區海床穩定性的基礎研究」計畫，今年邀請法國籍海洋研究船瑪麗杜凡號（Marion Durfresne）來台執行岩芯採樣，進行台灣西南外海天然氣水合物好景區的海床穩定度評估所需岩芯採集，供沈積物力學與古崩塌紀錄重建等重要工作。

台法聯合探勘團隊21日凌晨3時在台灣西南海域首度鑽獲天然氣水合物（可燃冰），為台灣未來自產能源帶來肯定的答案，科技部今天透過新聞稿指出，地點為北緯22度，東經120度附近，水深1200公尺的一個海底小山脊上，當長達25公尺的岩芯鑽管抵達甲板時，海洋科技研究中心博士尤柏森將位於活塞岩芯管末端的岩芯捕獲器打開，赫然發現狀如白雪糕的天然氣水合物。

科技部表示，當下瑪麗杜凡號上的科學家齊聚在海上實驗室外邊的狹窄通道上，觀看這個新發現的「白雪糕」，首席科學家許樹坤以打火機點燃正在緩緩解離中的天然氣水合物，白色的「冰雪糕」釋放出來的甲烷氣，燃燒出紅色的火焰，也照亮了台灣未來新能源的曙光。

科技部指出，團隊們現在仍在海上執行研究任務，在航次結束後，將會回台灣說明這次合作的成效，以及台灣在海洋科學研究上的努力和成果。

這次探勘航次由中央大學、中央地質調查所、台灣大學、台灣海洋科技研究中心、中山大學及清華大學的科學家組成的團隊，與法國科學家聯手規劃與執行，研究團隊5日從基隆出發，先進行台灣東部海域濁流岩層鑽探與古地震的關係研究，並於20日抵達台灣西南外海。

科技部南海法國

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