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梅雨帶來豐沛降雨 台南、澎湖解除第一階段限水

2018-06-22 12:58經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

13日開始的梅雨為全台水庫帶來明顯進帳，水利署今（22）日上午召開水情會議，會中決議，台南、澎湖水情趨於穩定，解除第一階段限水，水情燈號也由黃燈轉為綠燈；桃園部分則維持現狀，仍是屬於水情稍緊的綠燈；至於高雄則受惠此波梅雨降雨明顯，燈號則由綠燈轉為代表水情正常的藍燈。

水利署表示，水利署的會議結果將儘快報經濟部，經濟部核定後即可實施。

不過，面對即將來臨的二期稻作，水利署仍是嚴陣以待，對此次的水情燈號調整也格外謹慎。水利署表示，農業灌溉的水庫供水需求相當大，因此水利署會密切注意接下來的颱風和午後雷陣雨情形。

水利署指出，此波梅雨降雨明顯，截至今日上午7時，曾文水庫的蓄水量已達9,600萬噸、蓄水率為21%，烏山頭水庫的蓄水量也回升到3,680萬噸、蓄水率更達47%，南化水庫的蓄水量也回升到5,700萬噸、蓄水率更達61%，石門水庫的蓄水量也回升到6,900萬噸、蓄水率更達35%。

水利署指出，今年的梅雨已經歇緩，而此波梅雨對全台水情也大有助益，特別是高屏溪流域，台南水情舒緩明顯，不僅六月底前全台不會進入三階限水，未來二個月的民生產業用水也不太會有狀況。

此外，水利署也表示，全台即將進入豐水期，水庫也需留下部分空間，作為防汛需求。

同時，水利署今日並指出，過去一周來的豪大雨及雷陣雨，台灣西半部多處地方毎小時降雨量超過80毫米，這樣短暫時間降下的傾盆大雨，往往超過雨水下水道及道路側溝設計容量，是各地積淹水的主因。

依據統計6月13及6月19日兩豪大雨期間96%積淹水原因是道路排水系統排水不及，而80%的積水深度不到30公分，雨勢停歇後，就立即恢復退水並恢復交通，水利署並表示，已完成治理的河川排水則無重大溢淹情形，多處治水工程也已發揮成效。

水利署南化水庫梅雨

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