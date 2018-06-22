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企業一定要求新求變？ 統一董事長做了這事 被老丈人罵

2018-06-22 07:47聯合新聞網 文／遠見提供

統一集團董事長羅智先表示，自己過去嘗試過創意行銷的案子，結果投入預算後慘不忍睹，...
統一集團董事長羅智先表示，自己過去嘗試過創意行銷的案子，結果投入預算後慘不忍睹，讓他被創辦人「K」。圖／遠見提供
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求新求變，向來是企業經營熱門焦點。去年，統一企業成立滿50年，今年成為第二個50年的起點。今日（20）於台南總部舉辦年度股東常會，年度營運報告書上，統一也寫下將貫徹「誠實勤道、創新求進」經營理念，開創下一個黃金50年。

2017年，統一集團交出亮眼成績單，合併營收3999億元，稅後淨利398億元，年成長率174.3％。每股配發5.5元現金股利，創新高紀錄。

不過，董事長羅智先會後受訪，談起將來還會有哪些新事業、新產品，卻大喊「太難了」，他直言，「這產業要凌空冒出什麼新東西，我還真想不出來！」

目前統一企業各事業部營業比重，食糧群占7.18％、速食群占12.03％、乳飲群占59.02％、綜合食品群占6.95％、烘焙事業群占9.25％、技術群占4.76％

放眼未來營業板塊，羅智先認為，比重方向大致底定，各有佈局，不會有太多變化，要做出全新的事業體對食品產業並不容易，想找到現在市面上完全沒有、又是消費者需要的產品，挑戰度只會愈來愈高。

統一集團今年股東會在台南總部舉行。圖／遠見提供
統一集團今年股東會在台南總部舉行。圖／遠見提供
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粗估統一集團各公司總市值合計達兆元等級，羅智先直言，這樣的規模要能維持好就很耗費心力，「還要再想做什麼新的嗎？」他認為什麼叫做新的也是值得討論的問題。

他眼中所謂的「新」，更多的是各類別裡的內容更新和向上提升。舉例來說，牛肉麵流傳這麼久，大家還是會吃，但它的內容物、處理方式、容器、包裝等都會不斷變化。

精進改良產品上，像是為貼近健康風氣，減少食品添加物的含量，降低速食麵的鹽含量，改良各類低糖或無糖的飲品，如AB無加糖優酪乳、LP33無加糖優酪乳、和無糖茶飲料等。

關於生產製造方面，對於智慧生產、工廠無人化的新趨勢，羅智先回應，人力愈來愈吃緊，這是社會需求之必然，而統一老早就在做。許多原先需要6人、10人的生產線，透過設備自動化，已可減少到2人。「飲料算好做的，像統一純喫茶20年前就自動化，按個鍵就24小時生產，」他指出，泡麵、鮮食就相對複雜，食品業要做到全部自動化，依舊不容易。

老字號企業的包袱之一，就是會覺得要因應新時代不斷改變，有時「行銷」過度，反而弄巧成拙。

羅智先認為，「行銷」背後常會提創意，創意代表沒有框架，卻往往可能是災難的開始。他透露，幾年前團隊推出「茶飲配Pizza」的創意行銷案，公司投入預算執行後，成果慘不忍睹。曾經只為求變而變，「我也被創辦人（高清愿，也是他的老丈人）K過啊，開會我都不敢去，」羅智先回憶。

一昧迷信創新、改變，不等於經營特效藥。羅智先透露，看過很多新產品上架一周就下架。不過他也深知，大眾存在喜新厭舊的消費習性。

這方寸之間如何掌握拿捏，看來持續會是考驗。

（文／林珮萱 攝影／張智傑 本文出自2018.6.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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