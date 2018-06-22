低調又神秘！統一超商新總經理換成黃瑞典 他是誰？

2018-06-22 07:47 聯合新聞網 文／遠見提供



新任統一超商總座黃瑞典（後排左二）與前任總座陳瑞堂（後排左三）同樣是非常低調的類型，但黃瑞典更低調，鮮少在媒體曝光。圖／遠見提供 分享 facebook 昨天（20日）下午統一超商董事會後的一則公告，確定國內超商龍頭總座換人，新接班人如外界預料由統一超商副總黃瑞典接任，而屆齡六十歲的原總經理陳瑞堂則退居二線，轉任董事長羅智先特助。

其實早在年初，市場就議論紛紛，統一超商總經理陳瑞堂屆滿六十歲，依照母公司統一集團「六十歲退居二線、六十五歲正式退休」的內規，將在董事會改選後退居幕後。

不管內部或外界，幾乎都一致認定總經理室副總黃瑞典會接棒，原因很簡單，一是兩年前統一集團董事長羅智先交出總座職務，時任德記董事長暨統一速食群群總的黃瑞典，本來就是外傳有機會接任統一總座的人選之一，雖然後來改調任統一超總經理辦公室副總，外界也解讀是為統一超商培養總經理接班人。

再來，先前統一超的兩位副總，吳國軒兩年前就滿六十歲，從營運長一職下線，退居二線幕僚角色，只有黃瑞典連續兩屆名列在董事會名單內。

但話說回來，2012年意外出線擔任總經理的陳瑞堂，剛開始雖不被外界看好，但他六年來卻讓統一超商的獲利從2012的67.9億，成長到2017年的310.2億，市值增加兩千多億，配發603億的現金股利，表現可說是可圈可點，再加上最近統一超商股價漲幅勢如破竹，有機會打敗寶雅，問鼎百貨股龍頭，現在的陳瑞堂等於站在浪頭上，手氣正旺，好牌都在手上，羅智先難道真捨得讓目前經營得心應手的陳瑞堂退居二線？

國內超商龍頭統一超商總座正式換人接班，由黃瑞典接任陳瑞堂的位置，而陳瑞堂則轉往轉任董事長羅智先特助。圖／遠見提供 分享 facebook

不過統一屆齡退居二線的內規當初由羅智先一手制定，就連他六十歲也以身作則從統一企業總經理下線，一般預料統一超總座換人已勢在必行，問題就在於大旗換誰掌，而陳瑞堂又該放在哪個位置上？

面對外界的旁敲側擊，羅智先一個星期前出席統一超股東會，不露任何一點口風，只是語帶玄機的說，「不要被一個頭銜侷限住，統一集團要做的事還很多，不擔心找不到事情做，只怕人手不足，」還意有所指地望著陳瑞堂說，「未來你們一定還有很多機會可以看得到他。」

塵埃落定後，外界最想知道的是，54歲的小七新總座黃瑞典，究竟有什麼能耐領航市值高達3000億的國內零售業龍頭？

如果說從不接受專訪，一年只見媒體一次面的陳瑞堂「低調」的話，那麼，黃瑞典就是「低調再低調」，顯少對外露面，口風也很緊，外界對他所知有限。

黃瑞典學的是行銷與流通管理，31年前進入統一集團後，就待在行銷部，負責店面規劃管理以及區域行銷，最為內部所知的是，因為「大亨堡」和「大燒包」一戰成名。

「當時內部有一派主張廣告要拍Fancy一點，但黃瑞典卻堅持得教會消費者如何在麵包內夾熱狗，後來廣告效益證明他是對的，」一位統一超商資深員工憶及，這兩種商品一上市就打響知名度，熱賣到不行，最高記錄一家店一天可以賣出200份大亨堡。

也是在那個時期，因為同在一個部門，黃瑞典結識了當時擔任行銷部最高主管謝健南祕書的前統一集團董事長高清愿女兒高秀玲，而一向把黃瑞典當弟弟般照顧的高秀玲，後來也引薦給夫婿羅智先。

2005年黃瑞典被調派母公司統一企業，出任乳飲群協理，從那之後就扶搖直上，一路歷練過食糧群、速食群等副總職位，還兼任德記董事長，後來甚至成為母公司高階主管調任至統一超商的第一人，等於被列入統一接班團隊的種子成員。

同樣是54歲接任統一超商總經理，不同於陳瑞堂的內斂、沉穩，堅持做下水道工程的基本功，不要放煙火式的創新，本身就是「3C控」的黃瑞典，很能接受新事物，一直以來就負責領軍統一超商的商品及服務創新。

像是推出在地名特產零食的現代化、在門市導入集影印、傳真、列印三種功能於一身的「多功能事務機」及WIFI、代收信用卡帳單、國際採購引進國外暢銷商品，還有翻新擴大以往的預購模式，不管粽子、月子餐、參考書或SHE新推出的CD，消費者統統能到門市預購。

統一年初推出第一家的無人小7「X-Store」，就是由新任總座黃瑞典所推動的。圖／遠見提供 分享 facebook

這些獨創或翻新的服務模式，都是由黃瑞典領軍規劃，甚至連年初推出的第一家無人小七「X-Store」，也是由黃瑞典擔任專案負責人，他擁有的創新基因不言可喻。

內部員工對黃瑞典的印象，多半是「堅持」和「固執」。不管和廠商交涉或跨部門溝通，只要他想達到的目標，絕不輕言放棄，也很難妥協，稱得上是談判高手，也有同事私下戲稱他是「盧王」。

不過他們也一致公認，黃瑞典對市場的敏銳度高，也有獨到看法。

早年統一超商準備推出ibon之前，內部主管大多不看好，原因很簡單，日本便利商店導入的多媒體機台（Multiple Media Kiosk,MMK），主要功能是提供消費者查詢，雖然一下子就普及，但由於定位不清楚，消費者的使用率不高，並不是很成功，但當時擔任商品部長的黃瑞典獨排眾議據理力爭，認為一定有機會，要求想辦法與金流結合，並開發代收和販售票券等服務，後來ibon在2006年推出時黃瑞典雖已調任統一，但果然如他預期一炮而紅。

黃瑞典在統一的代表作，公認是「小時光麵館」的系列微電影，當時擔任速食群副總的他，主張用拍偶像劇的方式，扭轉泡麵給人充飢止餓的刻板印象，把吃泡麵提升到一種生活意境，成功帶動統一麵2015年的銷售創新高。

一位統一主管也透露，黃瑞典曾突發奇想把老虎麵做成泡麵，他的理由是，老虎麵的醬汁很特殊，當時統一又缺乏乾麵這種品項，開發出來絕對吸睛，「但羅董導入美式食品廠邏輯，要求開發新品前必須審慎評估，不能像以前新品一直推出，失敗了再換一個就好，他的創意也因此胎死腹中，」這位統一主管至今仍相當認同，「要是當初這款老虎泡麵真的上市販售，我覺得應該會中。」

從陳瑞堂手中接下成績如日中天的統一超商，就如同羅智先所說，「標竿立的太高，保持都不容易，」如何再超越，黃瑞典的挑戰和壓力不可謂不大。

反倒是過去這些年，市場老二全家憑著霜淇淋、夯番薯、小小店長等這幾場戰役，堂而皇之搶走便利超商創新者的名號，逼著小七不得不跟進，新總座黃瑞典究竟能不能把小七創新的基因找回來？相當值得期待。

（文／王一芝 本文出自2018.6.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）