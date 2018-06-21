5月外銷訂單連三紅 年增11.7%

2018-06-21 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部統計處公布5月外銷訂單411.1億美元，年增率達11.7%，表現優於經濟部原先預期，並創下歷年同月新高紀錄，全年外銷訂單金額成長也上看二位數增幅。

由於資訊通信、電子產品等接單主要貨品在上半年仍屬淡季，經濟部先前預估，5月外銷訂單金額約為390億至400億美元，年增5.9%至8.7%，成長幅度放緩。

但根據統計結果，5月外銷訂單依然暢旺，觀察主要貨品類別較去年同月增減狀況，除了光學器材是「唯一」負成長，其餘包括電子產品、基本金屬、鋼鐵、塑橡膠製品及化學品等均有二位數的增幅，資訊通信也由黑翻紅，年增4.2%。

若以接單地區而言，來自中國大陸及香港的訂單金額年增率將近二成，表現最為強勁，美國、歐洲的訂單增幅分別為8.3%、5.1%，三者訂單金額均為歷年同期新高。

經濟部統計處長林麗貞指出，一般國際機構看好今年景氣優於去年，加上傳統貨品部分接單持續穩定，今年前5月對整體訂單貢獻都超過電子產品，原物料需求維持高檔，訂單持續暢旺；接下來則因新興科技應用挹注，智慧型手機新品上市，可望帶動銷售熱潮，全年外銷訂單金額期待二位數成長。

根據經濟部統計處初步預估，由於去年基期較高，6月外銷訂單金額約為415至425億美元左右，年增率約2.8%至5.3%之間。至於受查廠商對未來的展望，按接單金額計算的動向指數為54，高於50臨界值，預期6月整體外銷訂單金額將較5月增加。

觀察5月外銷訂單主要貨品類別，資訊通信產品訂單年增4.2%，主要是受惠於筆電、電競顯卡、伺服器及網通產品需求增加所致；電子產品訂單年增14%，主因高速運算、物聯網、車用電子等新興科技應用擴增，加上電競風潮與部分品牌手機新品上市，帶動晶圓代工、被動元件、記憶體等相關供應鏈。

由於全球鋼市需求擴增，相關報價續漲，以致基本金屬製品訂單連續22個月正成長，年增14.8%。此外，全球智慧自動化需求強勁，機械產品接單暢旺，同為連續22個月正成長，年增15.8%。

傳產方面，由於國際原油價格較上年同期飆漲50.6%，推升相關產品價格，塑橡膠訂單年增17.2%；化學品也因油價上漲，帶動石化產品價格走升，加上市場庫存偏低，備貨需求火熱，年增22.6%。

在一片火熱當中，唯獨光學器材暗自垂淚，雖然需求略有回升，但因大尺寸面板價格持續下探，以致訂單金額年減9%，已經是連續四個月衰退。