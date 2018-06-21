美中貿易戰影響下半年訂單？國內大廠樂觀

2018-06-21 20:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



5月外銷訂單火熱，儘管美中貿易爭端急遽升溫，為全球經貿情勢再添變數，但國內大廠老神在在，認為對台影響有限，甚至可望受惠轉單效益。

針對美中貿易戰是否影響下半年接單情形？根據經濟部調查，包括半導體、資訊通信、機械及塑化等12家涵蓋各產業別的指標大廠中，多數業者樂觀以對，僅有一家資訊通信業者較為擔心。

林麗貞轉述業者的憂慮，若終端產品納入課稅，供應鏈將因此受到衝擊，各國貿易壁壘高築，「大家關起門來自己做自己的」，自然會影響銷售量。不過，危機也是轉機，多數業者對於未來仍不看淡，即便美中貿易干戈再起，也期盼台廠可獲轉單效益。

林麗貞表示，台灣逾九成資通信產品為海外生產，且大部分都在中國組裝，但目前美國開出的第一階段課稅清單中並未納入這個部分手機、電腦等消費性電子產品，對於接單狀況的影響有限；電子產品則因新興應用需求暢旺，可望支撐成長動能，加上台灣電子產品具國際競爭力，並不容易被取代，預料短期內面臨的風險較小。

至於美國對鋼鋁課徵高關稅的影響是否可能擴大？林麗貞認為，全球鋼市需求還在，價格也持續上漲，且受影響產品輸美金額僅約6億美元，占比並不高。

根據經濟部統計，雖然受查廠商預期6月整體外銷訂單金額將較5月增加，傳統貨品中的基本金屬、機械、塑橡膠製品業者，按接單金額計算的動向指數均低於臨界值50，顯示對6月接單轉趨保守。

林麗貞分析，受到美國課徵鋼鋁高關稅影響，部分基本金屬部分業者態度較為保守，機械及塑橡膠則是因為5月接到大單，相較之下預期6月可能減少。她也提醒，雖然現階段美中貿易爭端對我影響不大，但若持續下去，恐將影響全球貿易秩序及成長動能，仍需密切關注。