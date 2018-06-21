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成大高材生為追陸女寧願送便當？校方：根本不是成大人

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資誠：九成健康產業CEO 提倡數位科技

2018-06-21 13:38聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

資誠聯合會計師事務所合夥會計師周筱姿表示，依資誠《第21屆全球企業領袖調查報告》(PwC 21st Global CEO Survey)調查指出，全球化與數位科技正影響健康產業，有73%健康產業CEO認為跨境整合將是未來重要議題，78%認為科技是產業成長的關鍵，其中更有高達91%提倡塑造數位化的工作環境。

財團法人商業發展研究院舉辦「2018健康促進服務產業國際論壇」專題講者，周筱姿主講「聚焦臺灣健康促進產業發展及嶄新趨勢輪廓」，與國內、和來自新加坡及馬來西亞等國際專家一同探討健康促進產業新契機。

在物聯網(IoT)、大數據(Big Data)、人工智慧(AI)等技術驅動下，健康照護逐漸和資通訊技術(ICT)結合，產生創新的健康促進服務模式，如個人化健康管理、個人化預防保健、遠距診斷和健康諮詢等。

周筱姿指出，除臨床醫學外，一個人的整體健康狀況80%取決於生活習慣、經濟、與社會因素，使用大數據分析有助於發掘與健康促進相關的資訊。健康照護業者整合食品營養、行為心理、與社區服務的多元創新模式將成為趨勢。

如智慧手環搭配健身App，形成個人化健身教練；家用IoT追蹤長者在家中協調能力，形成居家照護與監測，防止跌倒風險等，都是近年興起的創新模式。

台灣憑藉既有的ICT產業優勢，跨界結盟式健康促進產業正在台灣蓬勃發展，並將結合包括養生保健服務、醫療院所、生技醫藥、保險機構與數位科技平台，共創以人為本的健康促進生態系。

財團法人商業發展研究院副院長王建彬(左起)、財團法人商業發展研究院組長曾秀芬、資...
財團法人商業發展研究院副院長王建彬(左起)、財團法人商業發展研究院組長曾秀芬、資誠聯合會計師事務所合夥會計師周筱姿、三緯國際立體列印科技股份有限公司行銷經理勞永傑、馬光集團董事長黃傳勝、財團法人商業發展研究院董事長許添財、經濟部工業局局長呂正華、新加坡Golden Gate Ventures合夥創辦人Jeffrey Paine、新加坡Vault Dragon創辦人 Ching-Tse Tseng、潛立方旅館股份有限公司副董事長洪源隆、日星交通事業有限公司行銷總監游登財，日前出席2018健康促進服務產業國際論壇。圖／資誠提供
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