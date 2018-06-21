資誠：九成健康產業CEO 提倡數位科技

2018-06-21 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所合夥會計師周筱姿表示，依資誠《第21屆全球企業領袖調查報告》(PwC 21st Global CEO Survey)調查指出，全球化與數位科技正影響健康產業，有73%健康產業CEO認為跨境整合將是未來重要議題，78%認為科技是產業成長的關鍵，其中更有高達91%提倡塑造數位化的工作環境。

財團法人商業發展研究院舉辦「2018健康促進服務產業國際論壇」專題講者，周筱姿主講「聚焦臺灣健康促進產業發展及嶄新趨勢輪廓」，與國內、和來自新加坡及馬來西亞等國際專家一同探討健康促進產業新契機。

在物聯網(IoT)、大數據(Big Data)、人工智慧(AI)等技術驅動下，健康照護逐漸和資通訊技術(ICT)結合，產生創新的健康促進服務模式，如個人化健康管理、個人化預防保健、遠距診斷和健康諮詢等。

周筱姿指出，除臨床醫學外，一個人的整體健康狀況80%取決於生活習慣、經濟、與社會因素，使用大數據分析有助於發掘與健康促進相關的資訊。健康照護業者整合食品營養、行為心理、與社區服務的多元創新模式將成為趨勢。

如智慧手環搭配健身App，形成個人化健身教練；家用IoT追蹤長者在家中協調能力，形成居家照護與監測，防止跌倒風險等，都是近年興起的創新模式。