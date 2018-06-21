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不管有錢沒錢 離理想退休金目標都差一千萬

2018-06-21 06:05聯合報 記者孫中英╱即時報導

花旗(台灣)銀行與今周刊共同發布「國人財富態度大調查」。調查有多個面向，在「退休」議題上發現，國人期望在60歲退休，並認為應該從37歲開始準備退休金，富裕族群認為需準備2586萬才能擁有無虞退休生活，一般大眾理想退休金則是1635萬元；無論富裕族群或一般大眾，若跟去年比較，台灣人的「理想退休金目標」都下滑。

2018年國人財富態度大調查由花旗委託今周刊，在今年5月1~15日，針對全台1850位25歲以上具財務自主權的民眾進行網路調查，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.3%。

花旗銀行表示，調查有多項發現，在近期備受關注的「退休議題」上，國人預期退休年齡60歲，認為應該從37歲開始準備退休金，與去年調查中預期60歲退休，應自38歲開始準備相去不遠。但「理想退休金」目標，富裕族群認為需要準備2586萬才能擁有無虞的退休生活，一般大眾的理想退休金則是1635萬；若跟去年相較，去年富裕族群理想退休金目標是2645萬、一般大眾則為1724萬，不管是有錢人或一般人的「理想退休金目標」都下滑。

「理想退休金」畢竟是目標，缺口還有多大？花旗表示，調查發現，富裕族群退休金缺口有1138萬，一般大眾也有1039萬元，可見不管有錢沒錢，離「理想目標」都差了1000萬以上，看來大家都要加把勁。

花旗表示，富裕族群退休金主要來源依序為「自己的投資收益、占71.2%，儲蓄占54.9%，個人保險占32.4%，另外「政府勞保、勞退金、國民年金共占32.3%」，子女孝養金占1.1%。一般大眾主要來源則依序為「儲蓄占57.7%，自己的投資收益占51.6%，「政府勞保、勞退金、國民年金共占42.9%」，個人保險占36.0%和子女孝養金有1.6%。若從占比分析，富裕族群側重投資，錢滾錢似乎效益頗高，一般大眾則靠儲蓄累積退休金，而不管有錢沒錢，大家都知道「不能靠子女」，子女孝敬比例都只有1%多。

至於退休生活開銷，調查發現，富裕族群每月生活開支約4.86萬，主要開支為支應「日常生活(44.3%)、醫療開銷(25.9%)、出國旅遊/休閒娛樂(27.3%)、贈與子女(1.4%)和慈善公益(1.2%)」；一般大眾每月生活開支約需3.05萬，與富裕族群相差1.8萬元，主要開支為「日常生活(52.7%)、醫療開銷(24.1%)、出國旅遊/休閒娛樂(22.1%)、贈與子女(0.7%)和慈善公益(0.4%)」。

花旗(台灣)銀行與今周刊共同發布「國人財富態度大調查」。圖／花旗提供
花旗(台灣)銀行與今周刊共同發布「國人財富態度大調查」。圖／花旗提供
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退休金國民年金

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