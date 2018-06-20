PChome詹宏志 公開反擊蝦皮大戰略

2018-06-20 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



PChome網路家庭旗下商店街對戰蝦皮的狀況看似告一段落，不過，網路家庭董事長詹宏志今(20)日表明，打算跟進蝦皮，在美國或香港上市，並將利用台灣地理優勢，串聯東北亞與東南亞商品，兩大電商的補貼戰將升級為資本戰。