美中貿易戰升溫 蔡總統今召開國安會議

2018-06-20 20:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



總統蔡英文今（20）日上午召開國安首長會議，國安會報告指出，美國對大陸貨品加徵關稅，「清單一」、「清單二」對台灣的影響都很有限，但美國若進一步對2,000億美元進口大陸產品加徵10%關稅，影響面勢必擴大。

有鑑於美中貿易衝突有「長期化」趨勢，國安會在報告中特別指出，未來我國要從三方面審慎因應，包括全球產業供應鏈重整、兩岸台商在區域供應鏈所扮演角色的重大變化、對台美中三邊關係可能造成的影響。

總統府發言人黃重諺今天透過新聞稿表示，7月6日開始實施的清單一，在4月3日美國貿易代表署（USTR）公布暫時清單時已充分評估，對國內相關產業及大陸台商影響皆不大。

「清單二」部分，要待USTR完成公聽會後才公布，但從暫時清單看，包括石化、機械、半導體等產品項目，由台商供應部分均很有限，並不致對整體經濟造成顯著影響。

不過，美國若進一步對2,000億美元進口大陸產品加徵10%關稅，影響面勢必擴大；假若美中持續相互報復，則可能觸發全球金融市場強烈震盪及貿易保護主義蔓延，其後續衝擊影響將有失控之虞；但分析此一極端狀況發生的可能性不高。

黃重諺表示，為因應美中貿易戰的發展，國安會除已組建專業團隊，針對美中貿易戰短、中、長期的可能發展預做研判、評估，並預籌規劃全盤因應對策外；也正統合經濟部、行政院經貿談判辦公室（OTN）、中央銀行、外交部、陸委會及國安局等相關機關，完備各項訊息、情勢掌握及研判工作。

包括行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、國安全秘書長李大維及國安相關首長皆與會討論。