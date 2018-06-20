業者自稱台商尋地指定窗口 海基會：不實廣告

2018-06-20 19:11 中央社 台北20日電



豐禾公司刊登廣告，自稱是海基會指定窗口，遭公交會開罰。海基會發言人管安露下午表示，海基會未經政府授權不會與私人企業產生合作關係，企業切勿以不實廣告造成誤解及觸法。

公平交易委員會今天公告，豐禾地產開發股份有限公司於去年5、6月起在臉書（Facebook）社團刊登廣告，自稱是海峽交流基金會找尋工業地、廠房及各種房地產的指定窗口。經調查發現與事實不符，依法開罰新台幣10萬元罰鍰。

海基會副秘書長管安露下午接受中央社記者採訪時強調，海基會受政府委託行使公權力，未經授權不會與私人企業產生合作關係。企業切勿以不實廣告造成誤解。鑑於公平會已經開罰，海基會暫時不會對豐禾採取進一步法律行動。

據公平會資料，豐禾宣稱去年受海基會邀請參加「台商回台尋地合作機制會議」及「大陸台商端午節座談聯誼活動」，並於會中受海基會委託協助辦理台商回台尋地作業，且海基會指定人員為豐禾聯絡窗口。

然而，豐禾無法提出受海基會委託協助台商找尋工業地、廠房及各種房地產的相關會議紀錄或委託契約，也沒有相關土地媒合紀錄。

管安露表示，台商回台投資若有購地需求，海基會都轉請經濟部相關單位處理。豐禾去年到海基會拜會時，也曾宣稱自己是經濟部工業局專案委託的公司，但海基會並未採信，因此雙方並沒有台商回台尋地的合作機制。

她說，雖然豐禾去年曾獲邀參加大陸台商大型聯誼活動，但海基會在活動中並未介紹個別廠商，也沒有在活動中指定豐禾為海基會尋地指定窗口，豐禾所作宣稱與事實不符。